Odpowie za posiadanie znacznej ilości narkotyków Data publikacji 12.03.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Rypińscy policjanci, podczas przeszukania u 31-latka z powiatu brodnickiego, zabezpieczyli marihuanę i amfetaminę. Był to efekt ich ustaleń w ramach prowadzonego dochodzenia w sprawie posiadania narkotyków. Mężczyźnie grozi do 10-lat pozbawienia wolności.

Policjanci pionu kryminalnego, wykonując czynności w toku prowadzonego postępowania w sprawie posiadania narkotyków, uzyskali informacje, że jeden z mieszkańców powiatu brodnickiego może posiadać w miejscu zamieszkania zakazane substancje. Na podstawie ustaleń funkcjonariuszy, prokurator nadzorujący wydał postanowienie o przeszukaniu pomieszczeń należących do tego mężczyzny. W miniony piątek (8 marca) kryminalni pojechali do jednej z miejscowości w gminie Świedziebnia. Przeszukanie w mieszkaniu 31-latka potwierdziło trafność ustaleń. Policjanci zabezpieczyli prawie 160 g amfetaminy oraz 15 g marihuany. Mężczyzna został zatrzymany. Jeszcze tego samego dnia 31-latek usłyszał zarzuty posiadania znacznej ilości narkotyków. Sprawa znajdzie swój finał w sądzie. Przestępstwo jakiego się dopuścił zagrożone jest karą do 10 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Bydgoszczy/kr)