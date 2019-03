Włodawa: Policjant z tytułem „Rekordzisty Basenu 2019” Data publikacji 12.03.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Tytuł „Rekordzista Basenu 2019” w Akcji Bicia Rekordu Pływalni organizowanej przez MOSiR we Włodawie zdobył włodawski policjant – podkom. Tomasz Pawlik, który przez 46 dni akcji przepłynął ponad 250 km spędzając na pływalni 96 godzin. W akcji brał udział również st. asp. Leszek Olszewski z KPP we Włodawie, który został „Brązowym Superpływakiem”. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów i wytrwałości!

fot. MOSIR Włodawa

fot. MOSIR Włodawa

Podczas minionego weekendu odbyło się uroczyste zakończenie Akcji Bicia Rekordu Pływalni organizowanej przez włodawski MOSIR.

Rekordzistą basenu został policjant Komendy Powiatowej Policji we Włodawie – podkom. Tomasz Pawlik, który w czasie trwania całej akcji, czyli od 14 stycznia do końca lutego na pływalni spędził 96 godzin i przepłynął łącznie 250 100 m co dało mu tytuł „Rekordzisty Basenu”. Podkom. Tomasz Pawlik jest płetwonurkiem, udziela się w OSP Włodawa, jest też stermotorzystą. Woda od zawsze była pasją naszego kolegi.

Brązowym „Superpływakiem” został st. asp. Leszek Olszewski z włodawskiej komendy, który od niedawna zaczął swoją wodną przygodę i przepłynął podczas akcji ponad 50 km.

Serdecznie gratulujemy naszym pływakom wyników i życzymy dalszych sukcesów!

B.Sz.