Dilerzy zatrzymani. Policjanci zabezpieczyli blisko 23 kilogramy narkotyków Data publikacji 12.03.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z gdańskiej komendy wojewódzkiej zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o wprowadzenie do obrotu znacznych ilości narkotyków. W trakcie przeszukań samochodów oraz nieruchomości kryminalni zabezpieczyli łącznie prawie 23 kilogramy narkotyków. 43 i 55-latek usłyszeli zarzuty. Zostali tymczasowo aresztowani. Grozi im do 12 lat pozbawienia wolności.

Policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Narkotykową i Wydziału ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku wraz z wejherowskimi kryminalnymi zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o wprowadzenie do obrotu znacznych ilości narkotyków. M ężczyźni w sobotę, na jednym z parkingów w Chwaszczynie przeprowadzili transakcję narkotykową. Funkcjonariusze zatrzymali ich na gorącym uczynku. W bagażniku jednego z nich zabezpieczyli dwa pakunki, w których było prawie 8 kg marihuany. Funkcjonariusze kontynuowali pracę nad sprawą. Ustalili miejsce przechowywania substancji oraz zlikwidowali magazyn narkotykowy, należący do zatrzymanego 43-latka. Mężczyzna ukrywał narkotyki na jednej z działek rekreacyjnych w Rumi. W akcji policjantów wspierał funkcjonariusz Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego wraz ze specjalnie wyszkolonym psem. Łącznie kryminalni zabezpieczyli 22 kilogramy marihuany oraz 700 gramów amfetaminy. Zatrzymani mężczyźni zostali doprowadzeni do prokuratury, tam usłyszeli zarzuty. Decyzją sądu obaj zostali tymczasowo aresztowani. Za tego typu przestępstwa grozi do 12 lat pozbawienia wolności.