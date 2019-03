79 nowych policjantów złożyło dziś ślubowanie Data publikacji 12.03.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj W obecności Komendanta Stołecznego Policji nadinsp. Pawła Dobrodzieja, zastępców Komendanta mł. insp. Krzysztofa Smeli oraz Włodzimierza Pietronia oraz kadry kierowniczej KSP ślubowanie złożyło dziś 79 nowych policjantów, w tym 12 policjantek. Uroczystość odbyła się w Komendzie Stołecznej Policji. Wkrótce ślubujący dziś policjanci rozpoczną szkolenie w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, a po jego ukończeniu trafią do jednostek rejonowych i powiatowych garnizonu stołecznego.

Po złożeniu meldunku Komendantowi Stołecznemu Policji wprowadzono poczet sztandarowy. Następnie nowo przyjęci policjanci złożyli ślubowanie.

"Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję służyć wiernie narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli nawet z narażeniem życia ...” - słowa roty młodzi funkcjonariusze wypowiedzieli za Komendantem Stołecznym Policji nadinspektorem Pawłem Dobrodziejem. Po ślubowaniu wszyscy otrzymali legitymacje policyjne.

Zwracając się do młodych funkcjonariuszy Komendant pogratulował im przede wszystkim podjęcia decyzji o wstąpieniu w szeregi Policji. – „Dziś wstępujecie do naszej policyjnej rodziny, w Waszym policyjnym życiu to jeden z najważniejszych dni. Chciałbym, aby wypowiedziane przez Was słowa roty ślubowania były drogowskazem w czasie Waszej służby, podczas której będą się zdarzały chwile pełne sukcesów i radości, ale również bardzo trudne, ponieważ nasza służba jest służbą niezwykle trudną i wymagającą, ale równocześnie elitarną, na co dzień możemy strzec bezpieczeństwa obywateli, ale i im pomagać. I to jest to, co daje energię i moc. Złożyliście ślubowanie przed tablicą naszego patrona Mariana Kozielewskiego, podkomisarza Policji Państwowej, żołnierza Legionów, wspaniałego policjanta, osoby działającej w konspiracji w czasie wojny, a przede wszystkim Komendanta Miasta Stołecznego Warszawy w latach 1934-39. To wielka postać, niech będzie dla Was przykładem do naśladowania”.

Komendant Stołeczny zaznaczył, że garnizon stołeczny to najtrudniejszy garnizon w całym kraju - „to tutaj są najpoważniejsze zadania, to tutaj oczekiwania są największe, to tu są największe wyzwania, ale jeżeli poświęcicie się tej pracy, jeżeli będziecie wykazywać się właściwą postawą to macie szansę stać się najlepszymi policjantami w kraju”.

W tym momencie nadinspektor Paweł Dobrodziej wspomniał o niedawnej nominacji policjanta wywodzącego się z garnizonu stołecznego: „obecny zastępca komendanta głównego Policji, nasz, a teraz Wasz kolega Tomasz Szymański, całą swoją służbę, blisko 25 lat służył w garnizonie stołecznym, to pokazuje, że tutaj mogą rodzić się prawdziwe talenty. Życzę Wam, abyście w tej służbie wykazali pełne zaangażowanie, ale też aby towarzyszyło Wam policyjne szczęście, bo jest ono niezbędne, aby osiągnąć sukces”.

Pan Komendant podziękował też bliskim ślubujących dziś policjantów: „dziękuję i proszę Was, abyście na co dzień pomagali i wspierali Wasze córki, Waszych synów, żony, mężów, rodziców – ta pomoc będzie im potrzebna”.

Na zakończenie głos zabrał kapelan KSP ks. Józef Jachimczak, który zwracając się do nowo przyjętych policjantów zaznaczył, że "każde ślubowanie ma swoje zobowiązanie, ma swoje odniesienie, do serca, pamięci, ale także i do tych, przed którymi najpewniej staniecie. To jest również wielki zaszczyt, że zostaliście policjantami, policjantkami, to wielkie wyróżnienie, bo to wyróżnienie jest powołaniem, a każde powołanie także ma swoje odniesienie”.

19 marca ślubujący dziś policjanci rozpoczną szkolenie w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, a po jego ukończeniu 10 października trafią do jednostek rejonowych i powiatowych garnizonu stołecznego.

Tekst: Edyta Adamus

Foto: podkom. Piotr Świstak, asp. sztab. Krzysztof Chwała, Marek Szałajski