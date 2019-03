Gramy, licytujemy, pomagamy – policjanci charytatywnie dla Oktawiana i Kuby Data publikacji 12.03.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Lubuscy policjanci aktywnie włączyli się w pomoc dla 13-letniego Oktawiana i jego 12-letniego kolegi ze szkoły, Kuby. 21 marca, w jednej z gorzowskich szkół podstawowych odbędzie się charytatywny mecz siatkówki, w którym wezmą udział policjanci, nauczyciele i rodzice. Oprócz sportowych zmagań swój sprzęt pokażą lubuscy stróże prawa, a na świątecznym kiermaszu będzie można wylicytować książki, maskotki, gry, obrazy czy inne ciekawe przedmioty. Całkowity dochód z imprezy przeznaczony będzie na leczenie Oktawiana i Kuby.

Mówić, a działać to dwie różne kwestie. O aktywności lubuskich stróżów prawa nie trzeba specjalnie nikogo przekonywać. Policjanci, pracownicy policji, ale także wiele innych osób włączyło się w pomoc dla 13-letniego Oktawiana Śniowskiego – syna policjanta Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. U chłopca w grudniu 2018 roku rozpoznano nowotwór złośliwy tkanki łącznej i innych tkanek miękkich kończyny dolnej łącznie z biodrem. Od tego też czasu zaczęła się dla całej rodziny walka o zdrowie i życie dziecka. Informacje o możliwości przekazania 1 % swojego podatku na leczenie Oktawiana przekazywane były wielokrotnie przez lubuskich policjantów, telewizję, radio czy media społecznościowe.

http://www.lubuska.policja.gov.pl/go/serwis-informacyjny/aktualnosci/28224,APEL-O-POMOC-DLA-OKTAWIANA.html?search=9745395961321

W pomoc Oktawianowi włączyły się również jego koleżanki, koledzy i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 13, do której uczęszcza. I to właśnie dla niego, ale również dla jego szkolnego kolegi – 12-letniego Kuby, który także jest poważnie chory zorganizowane specjalne, charytatywne przedsięwzięcie pod nazwą: „WYGRYWAMY, BO POMAGAMY”. Już za tydzień, 21 marca od godziny 16:00 zapraszamy wszystkich ludzi dobrego serca do wzięcia udziału w tym wydarzeniu. Jego głównym punktem, będzie charytatywny mecz siatkówki: policjanci kontra nauczyciele i rodzice. Obie drużyny będą walczyć o „każdą piłkę” czy każdy centymetr boiska, zapewniając jednocześnie sporo pozytywnych emocji czy wrażeń. Ale dobra gra potrzebuje najlepszych kibiców, dlatego zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby aktywnie włączyć się w doping siatkarzom. Poza sportowymi emocjami, organizatorzy zapraszają na specjalny kiermasz świąteczny, w trakcie którego będzie możliwość posilić się pysznymi ciastami, kupić kartki świąteczne, a także wziąć udział w licytacji przedmiotów: od gier planszowych, po maskotki, książki, a nawet znaczki pocztowe, obrazy czy rzeźby. Te wszystkie przedmioty zostały przekazane przez policjantów pracowników cywilnych i wszystkich ludzi dobrego serca. Nawet tych najmłodszych, bowiem uczniowie żarskiej podstawówki przygotowały na licytację kartki wielkanocne czy stroiki. Ponadto będzie można porozmawiać z policjantami, którzy będą prezentować swój sprzęt służbowy. Atrakcji nie zabraknie.

Wszystkie ręce na pokład! WYGRYWAMY, BO POMAGAMY!

Opracował: sierż. szt. Maciej Kimet

Zespół Prasowy KWP w Gorzowie Wlkp.