Nagrody Komendanta Wojewódzkiego Policji dla dolnośląskich funkcjonariuszy Data publikacji 12.03.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu – insp. Dariusz Wesołowski wręczył nagrody wyróżniającym się policjantom, przyznane przez Komendanta Wojewódzkiego Policji nadinsp. Tomasza Trawińskiego.

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu w imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji, w obecności m. in. przełożonych, wyróżnionym funkcjonariuszom podziękował za zaangażowanie i profesjonalne wykonywanie swoich obowiązków. Za wzorowe wykonywanie zadań służbowych wyróżnionych zostało 10 policjantów. Nagrody odebrali policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji oraz Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Czterech funkcjonariuszy zostało wyróżnionych za determinację i odwagę przy uratowaniu tonącej kobiety w jednym z wrocławskich zbiorników wodnych w lutym br. Skutecznie namierzyli kobietę, która wcześniej poinformowała, że odbierze sobie życie, a następnie nie patrząc na temperaturę, wskoczyli do wody, żeby wyciągnąć poszkodowaną na brzeg. Tam przeprowadzili skuteczną reanimację.

Czterech innych mundurowych zostało wyróżnionych za wykazanie się dociekliwością, skutecznym i rzetelnym działaniem. Dzięki ich pracy zatrzymano osoby, które popełniły poważne przestępstwo. Ponadto zabezpieczono znaczną ilość środków zabronionych, co skutkuje zapobiegnięciem próby wprowadzenia ich do sprzedaży.

Dwóch policjantów wyróżniono za spostrzegawczość i zdecydowane działanie, kiedy uratowali mężczyznę, który zemdlał na chodniku. Użyli defibrylatora i dzięki temu przywrócili czynności życiowe poszkodowanego.

Nagrodzonym policjantom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

(KWP we Wrocławiu / mw)