Ponad 13 000 porcji narkotyków nie trafi na rynek

12.03.2019

Za posiadanie znacznej ilości narkotyków odpowie 36 - letni mężczyzna zatrzymany przez dolnośląskich policjantów. W jego mieszkaniu funkcjonariusze zabezpieczyli blisko 10 000 porcji marihuany, 2 360 porcji metamfetaminy oraz ponad 1000 porcji amfetaminy. Zatrzymany najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie. Za posiadanie znacznej ilości narkotyków grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.

W ręce funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Jaworze oraz Wydziału ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu wpadł mężczyzna podejrzany o posiadanie znacznej ilości środków odurzających. W mieszkaniu 36-latka policjanci zabezpieczyli blisko 2,5 kilograma narkotyków. Zatrzymany ukrywał znaczne ilości marihuany, metamfetaminy i amfetaminy. Gdyby taka ilość substancji trafiła na narkotykowy rynek, mogłaby zostać sprzedana w 13 340 porcjach. 36-latek usłyszał zarzuty. Decyzją sądu został aresztowany na okres 3 miesięcy. Za posiadanie znacznej ilości narkotyków grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Handel środkami odurzającymi również jest zagrożony karą do 10 lat więzienia.

(KWP we Wrocławiu/kr)