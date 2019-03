Antynarkotykowe działania bydgoskiego CBŚP - zlikwidowane laboratorium oleju konopnego Data publikacji 13.03.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci kujawsko-pomorskiego CBŚP w ostatnim czasie przeprowadzili dwie akcje wymierzone w przestępczość narkotykową. Zlikwidowali drugie w Polsce laboratorium, w którym produkowano ojej konopny oraz dodatkowo przejęli m.in. 5 kg amfetaminy. Zatrzymali łącznie 4 osoby, które decyzjami sądów zostały tymczasowo aresztowane. Zabezpieczyli także urządzenia i substancje chemiczne służące do produkcji oleju konopnego.

Funkcjonariusze Zarządu w Bydgoszczy Centralnego Biura Śledczego Policji, zwalczający zorganizowaną przestępczość narkotykową, od początku roku przeprowadzili działania w wyniku, których odkryli i zlikwidowali laboratorium, w którym produkowano olej konopny zawierający nielegalne substancje odurzające a także przejęli m.in. 5 kg amfetaminy.

Pierwsza sprawa miała swój początek w styczniu, kiedy policjanci CBŚP uzyskali informację, że na terenie jednego z domów w powiecie tureckim, w województwie wielkopolskim, mogą być produkowane narkotyki. Funkcjonariusze przeszukali posesję i wewnątrz jednego z budynków gospodarczych policjanci odkryli profesjonalną i kompletną linię produkcyjną, w skład której wchodziły urządzenia służące do ekstrakcji oleju konopnego. Ponadto funkcjonariusze znaleźli półprodukty i substancje chemiczne. Według śledczych nielegalny proceder mógł działać od połowy zeszłego roku i polegał na wytwarzaniu oleju konopnego, który miał być wprowadzany na rynek jako legalna substancja, tak zwana „medyczna marihuana”. W rzeczywistości wytwarzano produkt zawierający w swoim składzie, kanabinole CBD, delta-9 THC, gdzie zawartość delta-9 THC oraz kwasu karboksylowego była powyżej dopuszczalnej prawem granicy 0,2%.

Do tej sprawy policjanci zatrzymali trzy osoby. 50-letnia kobieta oraz jej 37-letni partner są podejrzani o produkcję nielegalnej substancji, natomiast 30-letni mężczyzna, jak wynika z dotychczasowych ustaleń, był prawdopodobnym organizatorem przestępczej działalności. Funkcjonariusze na miejscu zabezpieczyli również ok. 10 kg suszu roślinnego, pył konopny, a także nasiona konopi wykorzystywane do uprawy roślin oraz gotowy produkt w postaci oleju konopnego. Zabezpieczony materiał dowodowy jest aktualnie szczegółowo analizowany, a znalezione substancje są badane przez biegłego sądowego. Osoby zatrzymane zostały doprowadzone do Prokuratury Rejonowej w Turku, gdzie prokurator przedstawił im zarzuty dotyczące wytwarzania znacznych ilości narkotyków oraz posiadania i nabywania przyrządów do ich produkcji. Sąd Rejonowy w Turku wobec podejrzanych zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Sprawa ma charakter rozwojowy.

Kolejna sprawa dotyczyła zatrzymania w połowie lutego 30-letniego bydgoszczanina na terenie Bydgoszczy i przeszukania użytkowanej przez niego posesji. Funkcjonariusze zabezpieczyli blisko 5 kg amfetaminy a także kokainę i marihuanę. Ponadto znaleźli także szereg prekursorów i przedmiotów służących do produkcji amfetaminy. Według wstępnych szacunków śledczych, czarnorynkowa wartość narkotyków to 72 tysiące złotych. Na poczet ewentualnej kary funkcjonariusze zabezpieczyli także 50 tysięcy złotych.

Zatrzymany mężczyzna został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej Bydgoszcz - Południe, gdzie usłyszał zarzuty posiadania znacznych ilości narkotyków a także wprowadzania ich do obrotu. Decyzją Sądu Rejonowego w Bydgoszczy został tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara pozbawienia wolności do 10 lat.

Warto wspomnieć, że jest to drugie w Polsce, zlikwidowane przez Centralne Biuro Śledcze Policji, laboratorium, w którym produkowano olej konopny. Poprzednio przestępczy proceder tego typu został przerwany we wrześniu zeszłego roku przez policjantów CBŚP z Zarządu w Gorzowie Wielkopolskim. Więcej informacji o poprzedniej realizacji dostępne jest tutaj: Mogli wyprodukować 200 l oleju konopnego wartego 800 tys. zł.

Produkcja nielegalnego oleju konopnego jest to względnie nowy rodzaj działalności przestępczej, jednak jej zwalczanie na bieżąco pozostaje w zainteresowaniu Centralnego Biura Śledczego Policji.

