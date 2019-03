Dzielnicowy uratował dwa życia Data publikacji 13.03.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Starszy Posterunkowy Paweł Łabuda jest funkcjonariuszem Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu. Od wielu lat jego pasją są góry. W ubiegłym tygodniu odwiedził Karkonosze. Na szczęście, był w odpowiednim miejscu i w odpowiednim czasie. Dzięki szybkiemu i profesjonalnemu działaniu udało mu się uratować dwoje turystów z Czech, którzy dzień wcześniej zsunęli się ze zbocza górskiego w rejonie Śnieżki.

Wałbrzyski funkcjonariusz, w ubiegłym tygodniu miał wolne od służby. Z samego rana wybrał się na szlak w rejon Śnieżki. W pewnym momencie zauważył zakrwawionego mężczyznę wzywającego pomocy. Poszkodowany w języku czeskim przekazał policjantowi informację o wypadku, który miał miejsce dzień wcześniej, około godziny 21.00. Z jego relacji wynikało, iż będąc ze swoją partnerką, w wyniku silnego podmuchu wiatru, zsunęli się ze zbocza górskiego po czeskiej stronie. Mężczyzna na szczęście zatrzymał się na kosodrzewinie i dzięki temu udało mu się ostatecznie wspiąć z powrotem na górę. Kobieta niestety od dnia poprzedniego pozostawała w dole i nie było z nią kontaktu. Okazało się, że obywatel Czech nie miał telefonu komórkowego, gdyż zgubił go w wyniku zsunięcia się ze zbocza. Był lekko ranny. Dzięki wałbrzyskiemu funkcjonariuszowi na miejscu szybko pojawili się czescy ratownicy. Poszkodowanemu i wyziębionemu mężczyźnie st. post. Paweł Łabuda udzielił pierwszej pomocy, pomógł rozgrzać się ciepłą herbatą, a także dostać do najbliższego schroniska. Do kobiety, która zsunęła się ze zbocza blisko 400 metrów w dół, przyleciał helikopter z ratownikami. Oboje poszkodowani trafili ostatecznie do szpitala. To cud, że żyją, gdyż temperatura w nocy oscylowała w okolicy 0 stopni Celsjusza.

(KWP we Wrocławiu/kr)