Środa Wlkp. - Areszt za znaczne ilości narkotyków Data publikacji 13.03.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Do 10 lat więzienia grozi 30-latkowi zatrzymanemu przez policjantów ze Środy Wielkopolskiej. Śledczy odnaleźli w jego domu i samochodach dwa kilogramy amfetaminy, marihuanę, z której można przygotować pół tysiąca porcji oraz składniki do przygotowywania substancji odurzających.

Policjanci ze Środy Wielkopolskiej zatrzymali mężczyznę związanego z procederem narkotykowym. Praca grupy opracyjno-rozpoznawczej dała efekty 7 marca br. Wtedy to kryminalni przeszukali dom podejrzanego, oraz wszystkie użytkowane przez niego w różnych miejsca powiatu średzkiego pomieszczenia gospodarcze. Sprawdzono również pojazdy używane przez mieszkańca gminy Zaniemyśl.

Wszystkie czynności pozwoliły na ujawnienie znacznej ilości różnego typu środków odurzających. Prym wiodła amfetamina, której funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 2 kilogramy. Odnaleziona przez śledczych marihuana pozwoliłaby na przygotowanie pół tysiąca porcji. Funkcjonariusze zabezpieczyli również komponenty chemiczne, które mogły być wykorzystywane do produkowania narkotyków.

30-latek nie był wcześniej karany za przestępstwa o takim charakterze. Mimo to materiał dowodowy zebrany przez policjantów ze Środy sprawił, że sąd przychylił się do wniosku miejscowej prokuratury i zastosował wobec mężczyzny najsurowszy z możliwych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Mieszkaniec gminy Zaniemyśl usłyszał zarzuty posiadania narkotyków w znacznej ilości. Za ten czyn grozi mu kara do lat 10 pozbawienia wolności.

Edyta Kwietniewska/PG