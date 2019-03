Wrocławscy policjanci zatrzymali kobietę poszukiwaną za milionowe oszustwa kredytowe Data publikacji 13.03.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Poszukiwana 51-latka od dłuższego czasu wyraźnie unikała kontaktu z przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości. Często zmieniała miejsce pobytu na terenie Polski i Unii Europejskie, posługując się dokumentami innych osób. Namierzyli ją policjanci z wrocławskiej komendy miejskiej. Kobieta trafiła prosto do zakładu karnego.

Policjanci pełniący służbę w Wydziale Kryminalnym Komendy Miejskiej we Wrocławiu wpadli na trop kobiety poszukiwanej listem gończym za milionowe oszustwa kredytowe. 51-latka wiedząc, że jest poszukiwana w celu odbycia kary pozbawienia wolności, wyraźnie unikała kontaktu ze stróżami prawa. Z ustaleń funkcjonariuszy wynikało, że bardzo często zmieniała miejsce pobytu na terenie Polski i Unii Europejskiej. Niejednokrotnie posługiwała się dokumentami innych osób. W wyniku działań operacyjnych, nieuchwytna do tej pory kobieta została namierzona przez policjantów z Wrocławia. Została zatrzymana w jednym z mieszkań na terenie miasta. 51-latka miała zasądzoną karę ponad czterech lat pozbawienia wolności za wcześniejsze milionowe oszustwa kredytowe. Kobieta trafiła do Zakładu Karnego. W świetle obowiązujących przepisów za tego typu czyny grozi kara do 8 lat pozbawiania wolności.

(KWP we Wrocławiu/kr)