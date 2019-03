Biłgoraj: Uważajmy na fałszywe strony internetowe, linki i kody Data publikacji 13.03.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj 64-latek z gm. Biszcza chcąc zalogować się na konto banku, w którym posiadał środki stracił oszczędności. Łupem oszustów padło ponad 90 tys. zł. O zdarzeniu poszkodowany poinformował biłgorajskich policjantów, którzy teraz poszukują oszustów. Pamiętajmy, że nigdy pod żadnym pozorem nie należy otwierać podejrzanych linków, zakładek i logować się na nieznanych nam stronach.

Do zdarzenia doszło wczoraj około godziny 8:00 rano. 64-letni mieszkaniec gminy Biszcza padł ofiarą oszustów. Jak wstępnie ustalili policjanci mężczyzna chciał zalogować się na swoje konto w jednym z banków. W trakcie logowania na stronie pojawiła się zakładka wraz z informacją, że za chwilę na telefon komórkowy otrzyma kod autoryzacji, który musi wpisać we wskazaną zakładkę. Po otrzymaniu SMS z kodem mężczyzna postąpił zgodnie z instrukcją jednak w dalszym ciągu nie mógł zalogować się na swoje konto. 64-latek udał się więc do siedziby banku, gdzie po pomyślnym zalogowaniu na jaw wyszło, że stał się ofiarą oszustów. Z jego konta zostały skradzione pieniądze w kwocie ponad 90 tys. zł. Poszkodowany mężczyzna o zdarzeniu powiadomił biłgorajskich policjantów, którzy ustalają wszystkie okoliczności i szukają oszustów.

Przypominamy, że pomysłowość oszustów nie ma granic. Przestępcy tworzą strony internetowe łudząco podobne do dobrze nam znanych witryn w tym również bankowych. Policjanci apelują, aby zwracać uwagę na każdy nawet najdrobniejszy szczegół. Czasami jest to pojedyncza litera w adresach lub nazwach portali czy banków. Jeśli podczas logowania, wykonywania przelewów itp. otrzymamy prośbę o wpisywanie kodów i korzystanie z zakładek, a wydaje nam się to podejrzane nie róbmy tego! Zadzwońmy na infolinię z prośbą o wyjaśnienie. Dokładnie wszystko czytajmy i weryfikujmy.

J.K.