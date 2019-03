Stalker zatrzymany przez kryminalnych Data publikacji 13.03.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z VII Komisariatu KMP w Łodzi zatrzymali mężczyznę podejrzanego o uporczywe nękanie. 35-latek został zatrzymany przez kryminalnych w swoim miejscu pracy, w okolicach ulicy Sienkiewicza. Zaskoczony nie stawiał oporu. Za stalking grozić mu może kara nawet do 3 lat pozbawienia wolności.

Do VII Komisariatu Policji KMP w Łodzi zgłosił się mężczyzna, który już od jakiegoś czasu stał się ofiarą ataku stalkera. Tajemniczy nieznajomy wysyłał mu smsy z bramek internetowych, udostępniał w miejscach publicznych plakaty z wizerunkiem pokrzywdzonego oraz jego numerem telefonu, a także wypisywał obraźliwe wpisy pod adresem nękanego. Sprawą stalkingu zajęli się policjanci z VII Komisariatu w Łodzi. Ściśle współpracowali z funkcjonariuszami wyspecjalizowanymi w walce z cyberprzestępczością z komendy wojewódzkiej. Policjanci krok po kroku analizowali dostępny materiał dowodowy, przesłuchiwali świadków i docierali do nagrań monitoringu. Żmudna praca śledczych zaowocowała zatrzymaniem stalkera. 35-latek, który dotychczas notowany był za inne przestępstwo, usłyszał zarzut uporczywego nękania, za co grozić mu może kara nawet do 3 lat pozbawienia wolności. Decyzją prokuratora podejrzany objęty został dozorem oraz zakazem zbliżania się oraz zakazem kontaktowania się z pokrzywdzonym.

Pamiętajmy!!!

Objawami stalkingu może być uporczywe śledzenie pokrzywdzonego, nieustanne przesyłanie mu krótkich wiadomości tzw. „sms”, wysyłanie maili na pocztę elektroniczną, próby poniżenia danej osoby w środowisku jej pracy lub miejscu zamieszkania oraz innego rodzaju powtarzalne zachowania godzące w poczucie bezpieczeństwa i prywatności nękanej osoby. Wszystkie ww. oznaki aktywności sprawcy muszą odbywać się wbrew woli, a często też kontynuowane są pomimo zdecydowanego sprzeciwu adresata. Jeśli podejrzewamy, że mogliśmy stać się ofiarą stalkingu, nie bójmy się skontaktować z organami ścigania i zgłosić tego faktu. Często ignorowanie sprawcy może prowadzić do eskalacji niebezpiecznych zachowań i stwarzać poważne zagrożenie dla życia i zdrowia ofiar stalkera. Przestępstwo stalkingu jest przestępstwem wnioskowym. Oznacza to, że do pociągnięcia stalkera do odpowiedzialności karnej konieczne jest złożenie stosownego wniosku przez pokrzywdzonego do organów ścigania.

(KWP w Łodzi / mw)