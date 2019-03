Dzielnicowi zlikwidowali domową plantację marihuany Data publikacji 13.03.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzielnicowi świdnickiej komendy zatrzymali mężczyznę podejrzanego o przestępstwa narkotykowe. W sprawie zabezpieczono 48 krzewów konopi indyjskich oraz marihuanę, w sumie ponad 2 kilogramy środków odurzających. O dalszym losie 33-latka zdecyduje sąd.

Dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy mają bardzo dobre rozpoznanie w swoich rejonach służbowych. Najlepszym tego dowodem jest zlikwidowana profesjonalna plantacja konopi indyjskich. Rośliny w zaawansowanej fazie wzrostu znajdowały się w dwóch mieszkaniach należących do 33-latka. Krzewy konopi indyjskich przechowywane były w specjalnie wydzielonych i przygotowanych pod uprawę pomieszczeniach. Funkcjonariusze znaleźli 48 krzewów konopi indyjskich oraz susz. Łącznie zabezpieczono w sumie ponad 2 kilogramy marihuany. Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał już zarzuty. Przypomnijmy, że w świetle obowiązujących przepisów za posiadanie narkotyków grozi kara do 3 lat więzienia, a gdy przedmiotem przestępstwa jest ich znaczna ilość, nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Natomiast handel takimi substancjami zagrożony jest karą do 8 lat pozbawienia wolności.

(KWP we Wrocławiu/kr)

