Wielokilometrowy pościg z Wałbrzycha aż do Imbramowic zakończony zatrzymaniem przestępcy drogowego

Sceny jak z amerykańskiego filmu rozegrały się w nocy na terenie Wałbrzycha oraz powiatu świdnickiego. Wałbrzyscy, a następnie także i świdniccy policjanci prowadzili pościg za kierującym, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej. 29-letni mężczyzna jadąc samochodem marki Audi zignorował nadawane w jego kierunku sygnały pojazdu uprzywilejowanego i na al. Podwale w Wałbrzychu podjął ucieczkę. W wyniku pościgu przez blisko 50 km mężczyzna ostatecznie został zatrzymany w miejscowości Imbramowice. Kierowca stanie przed sądem. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Do zdarzenia doszło około godziny 0:30. Funkcjonariusze Komisariatu Policji I w Wałbrzychu zauważyli jadący al. Podwale samochód marki Audi na łódzkich tablicach rejestracyjnych i z podświetleniem TAXI na dachu, który chcieli zatrzymać do kontroli drogowej. Włączyli w radiowozie sygnały świetlne i dźwiękowe, a kiedy zbliżyli się do samochodu, wówczas kierujący gwałtownie przyspieszył i rozpoczął ucieczkę swoim pojazdem.

Funkcjonariusze poinformowali dyżurnego jednostki o zaistniałym zdarzeniu i rozpoczęli pościg, do którego dołączyły się jeszcze trzy wałbrzyskie patrole, a następnie pięć radiowozów z terenu powiatu świdnickiego. Mężczyzna łamiąc szereg przepisów ruchu drogowego uciekał kolejno przez Świebodzice, mniejsze miejscowości do Świdnicy i dalej aż do Imbramowic, gdzie staranował opuszczone zapory przejazdu kolejowego. Uszkodził przy tym także jeden z radiowozów. Ostatecznie przestępca został zatrzymany przez wałbrzyskich policjantów ruchu drogowego przy jednej z posesji, kiedy to próbował staranować jej ogrodzenie i wjechać w las.

W trakcie czynności wykonanych przez policjantów okazało się, że 29-letni mieszkaniec Wrocławia nie zatrzymał się do kontroli, gdyż obawiał się konsekwencji jazdy pomimo cofniętych uprawnień do kierowania pojazdami i z aktualnie obowiązującym zakazem sądowym do 2021 roku wydanym przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu. Był trzeźwy.

Mężczyzna odpowie teraz za przestępstwo niezatrzymania pojazdu i kontynuowania jazdy pomimo wydanego przez osobę uprawnioną do kontroli ruchu drogowego polecenia zatrzymania samochodu, jazdę pomimo cofniętych uprawnień i pomimo zakazu sądowego, a także za szereg wykroczeń popełnionych w ruchu drogowym. Grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 5, dożywotni zakaz kierowania pojazdami raz wysoka grzywna.

(KWP we Wrocławiu / mw)