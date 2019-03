Policjanci odzyskali samochody kradzione na terenie Niemiec Data publikacji 13.03.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Gdyni odzyskali dwa samochody o wartości około 200 tysięcy złotych, skradzione na terenie Niemiec. Funkcjonariusze do sprawy zatrzymali trzech mężczyzn.

W ubiegły poniedziałek kryminalni z gdyńskiej komendy, na terenie Wejherowa, zauważyli dwa pojazdy marki Toyota. Nie dość, że jechały znacznie wolniej niż inne pojazdy to trzymały się bardzo blisko siebie. Takie zachowanie kierowców wzbudziło podejrzenia mundurowych, że samochody mogą pochodzić z kradzieży lub przewozić przedmioty zabronione prawem. Policjanci jechali za podejrzanymi autami, a w między czasie sprawdzili w policyjnych systemach legalność pochodzenia tablic - widniały jako utracone. Ta informacja potwierdziła przypuszczenia mundurowych. Do kontroli pojazdów doszło na terenie Rumi. Toyota rav i toyota GT okazały się utracone na terenie Niemiec. Jeden z nich, został skradziony tego samego dnia, a drugi cztery dni wcześniej. Wartość odzyskanych samochodów to około 200 tysięcy złotych. Policjanci zatrzymali trzech mężczyzn, w wieku 23, 31 i 41 lat poruszających się skradzionymi samochodami, wszyscy to mieszkańcy Gdyni. W zabezpieczonych pojazdach mundurowi znaleźli również kilka tablic rejestracyjnych zarówno polskich jak i niemieckich. Dalsze czynności z udziałem zatrzymanych prowadzą mundurowi z Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie.

(KWP w Gdańsku/kr)