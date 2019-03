Wywołał fałszywy alarm bombowy Data publikacji 14.03.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci zatrzymali mężczyznę, który wywołał fałszywy alarm bombowy. 23–latek wysłał wiadomość do jednej ze szczecińskich uczelni o podłożonym ładunku wybuchowym Po sprawdzeniu budynku okazało się, że alarm był fałszywy. Mężczyzna usłyszał zarzut, do którego się przyznał. Za taki czyn grozi do 8 lat pozbawienia wolności.

Mężczyzna wysłał wiadomość do jednej z uczelni znajdujących się na terenie Szczecina o podłożonej bombie. Na miejsce niezwłocznie skierowano służby ratunkowe. Policyjni pirotechnicy szczegółowo sprawdzili budynek. Jak się okazało informacja, którą przekazał mężczyzna, była nieprawdziwa. Funkcjonariusze natychmiast rozpoczęli poszukiwania sprawcy fałszywego alarmu. W tym czasie do jednego z komisariatów policji zgłosiła się osoba, która wskazała siebie jako nadawcę wiadomości o podłożonym ładunku wybuchowym. Wykonane przez mundurowych czynności oraz zebrany w sprawie materiał dowodowy potwierdziły, że 23–letni mieszkaniec Szczecina jest sprawcą alarmu. Zatrzymanemu mężczyźnie policjanci z Komisariatu Policji Szczecin Pogodno przedstawili zarzut, do którego się przyznał. Prokuratur zastosował wobec 23–latka środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego. Popełniony czyn zagrożony jest karą do 8 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Szczecinie/kr)