Straciła prawo jazdy za przekroczenie prędkości w obszarze zabudowanym Data publikacji 14.03.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z wyszkowskiej drogówki zatrzymali kierującą, która w obszarze zabudowanym jechała 112 km/h czyli o 50 km/h więcej niż pozwalają na to przepisy. Poza wysokim mandatem i punktami karnymi kobieta straciła prawo jazdy na 3 miesiące. Policjanci apelują do kierowców o rozwagę i bezpieczną jazdę.

Kolejna osoba straciła prawo jazdy za rażące przekroczenie dopuszczalnej prędkości w obszarze zabudowanym. Tym razem policjanci z wyszkowskiej drogówki zatrzymali uprawnienia 34-letniej mieszkance pow. świdnickiego. Kierująca oplem nie zaważając na znaki jechała przez miejscowość Łosinno w prędkością 112 km/h, czyli o 62 km/h więcej niż pozwalają na to przepisy.

Apelujemy do wszystkich kierowców o rozwagę i bezpieczną jazdę. Nie przestrzeganie przepisów, brak szacunku dla innych użytkowników dróg i brak wyobrażani doprowadzają często do wypadków, które niestety kończą się bardzo tragicznie.

Warto też pamiętać, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, kierujący, który przekroczy dozwoloną prędkość w obszarze zabudowanym o minimum 50 km/h straci prawo jazdy na okres 3 miesięcy. Dokument jest odbierany bezpośrednio przez kontrolującego policjanta. Taka kara w dużym stopniu może utrudnić nasze codzienne funkcjonowanie np. dotarcie do pracy czy odwiezienie dzieci do szkoły. W sytuacji kiedy kierowca nie zastosuje się do zakazu i nadal będzie kierować pojazdem, okres odebrania uprawnień przedłużony zostanie do 6 miesięcy. Jeśli w tym czasie sytuacja się powtórzy, starosta wyda decyzję o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdem. Będzie to oznaczało konieczność ponownego zdawania egzaminu na prawo jazdy.

Autor: sierż. szt. Marta Gierlicka