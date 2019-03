Policjanci zlikwidowali dwie plantacje konopi. Zabezpieczono 3,5 kilograma narkotyków Data publikacji 14.03.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z gdańskiej komendy wojewódzkiej wspierani przez policyjnych antyterrorystów weszli jednocześnie do dwóch mieszkań na terenie województwa pomorskiego i wielkopolskiego. W mieszkaniach funkcjonariusze zabezpieczyli 3,5 kilograma narkotyków i zlikwidowali dwie plantacje konopi. Do sprawy zatrzymane zostały 3 osoby. Podejrzanym grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Narkotykową KWP w Gdańsku zdobyli informację, że trzy osoby zajmują się uprawą konopi. Plantacje miały zostać zorganizowane na terenie dwóch województw pomorskiego i wielkopolskiego. Pracując nad tą sprawą, kryminalni ustalili, że osoby zajmujące się tym procederem mogą posiadać broń palną. Operacyjni wspierani przez policjantów z Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Gdańsku,we wtorek (12 marca) o godzinie 6.00 nad ranem, siłowo weszli na teren ustalonych posesji. W trakcie działań policjanci zatrzymali 3 osoby, 2 mężczyzn w wieku 32-lat oraz kobietę w tym samym wieku. W trakcie przeszukań na dwóch plantacjach funkcjonariusze zabezpieczyli łącznie 140 krzaków konopi indyjskich, kilogram marihuany, prawie 1,5 kilograma amfetaminy, 2 sztuki broni palnej oraz ostrą amunicję. W akcji policjanci wspierani byli przez funkcjonariusza Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni wraz z psem wyszkolonym do wyszukiwania narkotyków. Zatrzymane osoby zostały doprowadzone do prokuratury, gdzie usłyszały zarzuty uprawy znacznej ilości narkotyków, za co grozi do 8 lat pozbawienia wolności. Dodatkowo zatrzymany 32-latek, u którego policjanci zabezpieczyli 3,5 kilograma narkotyków, usłyszał zarzuty posiadania znacznej ilości środków odurzających, za co grozi do 10 lat pozbawienia wolności.