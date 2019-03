Zatrzymany włamywacz. Policjanci odzyskali spawarkę o wartości ponad 23 tysięcy złotych Data publikacji 14.03.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Mieszkaniec powiatu głogowskiego usłyszał zarzut włamania do pomieszczenia jednej z firm na terenie Głogowa. Sprawca ukradł urządzenie spawalnicze o wartości ponad 23 tysięcy złotych. Policjanci zatrzymali podejrzanego i odzyskali spawarkę. Za kradzież z włamaniem grozi kara pozbawienia wolności do lat 10.

28–letni mieszkaniec powiatu głogowskiego został zatrzymany przez kryminalnych. Jest podejrzany o włamanie do pomieszczenia firmy na terenie miasta. Do zdarzenia doszło na początku marca. Sprawca, z pomieszczenia jednej z głogowskich firm, ukradł specjalistyczne urządzenie spawalnicze o wartości przeszło 23 tysięcy złotych złotych. W wyniku przeprowadzonych czynności, oprócz zatrzymania podejrzanego, policjanci odzyskali także skradzioną spawarkę. Obecnie funkcjonariusze szczegółowo wyjaśniają okoliczności tej sprawy oraz sprawdzają, czy mężczyzna nie ma na swoim koncie innych przestępstw przeciwko mieniu. Za kradzież z włamaniem grozi kara pozbawienia wolności nawet do 10 lat.

(KWP we Wrocławiu/kr)