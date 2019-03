Policjanci zatrzymali podejrzanych o rozbój na pracowniku ochrony Data publikacji 14.03.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu zatrzymali trzech mężczyzn w wieku od 20 do 38 lat, podejrzanych o rozbój na pracowniku ochrony jednej z firm budowlanych. Sprawcy wtargnęli na teren przedsiębiorstwa, zagrozili pokrzywdzonemu użyciem noża i kija bejsbolowego, a następnie zabrali jego rzeczy osobiste. Następnie włamali się do pomieszczenia gospodarczego skąd ukradli sprzęt budowlany o wartości ponad 15 tysięcy złotych.

Do zdarzenia doszło nocną. Wówczas sprawcy zaatakowali pracownika ochrony. Jeden z mężczyzn przystawił 48-latkowi nóż do gardła i cały czas pilnował. Dwóch pozostałych, zastraszając kijem bejsbolowym, ukradło ochroniarzowi portfel z dokumentami oraz pieniędzmi, a także telefon komórkowy. Następnie podejrzani włamali się do firmowego kontenera, z którego zabrali markowe elektronarzędzia oraz urządzenia budowlane. Łączną wartość strat w tej sprawie oszacowano na blisko 15 tysięcy złotych. W toku przeprowadzonych czynności policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej w Wałbrzychu zatrzymali wszystkich sprawców przestępstwa. To trzej mieszkańcy Wałbrzycha w wieku 20, 22 i 38 lat. Podejrzani decyzją sądu zostali tymczasowo aresztowani na okres 3 miesięcy. Za rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia grozi kara pozbawienia wolności do 15 lat.

(KWP we Wrocławiu/kr)