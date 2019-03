Policjanci udaremnili kradzież z włamaniem do bankomatu i odzyskali pojazd pochodzący z przestępstwa Data publikacji 14.03.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Bolesławieccy policjanci zatrzymali na gorącym uczynku sprawcę usiłowania kradzieży z włamaniem do bankomatu. Podejrzany usłyszał łącznie 5 zarzutów. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności. Sąd wobec zatrzymanego zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu na okres 3 miesięcy.

Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu zatrzymali mężczyznę podejrzanego o usiłowanie kradzieży z włamaniem do bankomatu oraz cztery inne przestępstwa. W nocy z 10 na 11 marca br. w centrum Bolesławca miało miejsce usiłowanie kradzieży z włamaniem do bankomatu. Kiedy na miejsce przestępstwa nadjechał patrol Policji, sprawcy zaczęli uciekać dwoma pojazdami. Jednym z nich był ciągnik rolniczy, który w trakcie jazdy uderzył w budynek, a jego kierowca kontynuował ucieczkę pieszo. W wyniku pościgu mężczyzna został zatrzymany. Posiadał przy sobie broń i środki odurzające w postaci amfetaminy. W wyniku dalszych czynności mundurowi ustalili, że traktor użyty do popełnienia przestępstwa, został skradziony kilka dni wcześniej na terenie powiatu polkowickiego. Odzyskany pojazd został już przekazany właścicielowi. Mieszkaniec powiatu bolesławieckiego usłyszał 5 zarzutów. Mężczyzna odpowie za usiłowanie kradzieży z włamaniem, posiadanie broni i środków odurzających, paserstwo pojazdu pochodzącego z przestępstwa oraz ucieczkę przed policjantami. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności. Sąd wobec zatrzymanego zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu na okres 3 miesięcy.

(KWP we Wrocławiu/kr)