Tymczasowy areszt dla oszustów z Zakopanego Data publikacji 14.03.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Kryminalni z Zakopanego zatrzymali czworo obcokrajowców, podejrzanych o dokonanie kradzieży i oszustw związanych z wynajmem kwater. Sprawcy podawali się za turystów, wyłudzając w ten sposób legalny dostęp do pensjonatów. Na wniosek śledczych, decyzją sądu, kobieta i troje mężczyzn zostało tymczasowo aresztowanych.

Do oszustwa i kradzieży doszło na początku marca 2019. W zakopiańskim pensjonacie zameldował się turysta ze słowackim paszportem. Niedługo dołączyli do niego kolejni turyści ze Słowacji oraz kobieta z Tajlandii. Właściciel obiektu przypomniał sobie turystę z poprzedniego pobytu, kiedy to po jego wyjeździe zniknęło wyposażenie pokoju oraz inne przedmioty z pensjonatu. Interwencja policjantów i późniejsze działania kryminalnych z Zakopanego pozwoliły na zatrzymanie dwóch sprawców, a kolejnych niedługo później. Jak się okazało, sprawcy za pomocą popularnego portalu internetowego oferującego kwatery na całym świecie rezerwowali i wynajmowali apartamenty. Zazwyczaj był to pobyt jednodniowy. Takie działanie pozwalało im w sposób legalny uzyskać dostęp do obiektów hotelowych. Bardzo często pobyt przedłużał się, a sprawcy wyprowadzali się nie regulując należności. Nie gardzili wyposażeniem pokoi gościnnych oraz tym, co mogli łatwo zabrać z pensjonatu. Ich łupem padł sprzęt RTV i AGD oraz inne elementy wyposażenia. Rosły straty tatrzańskich hotelarzy, które przekroczyły 22 tysiące złotych. Grupa działała w Polsce jak i po stronie Słowackiej. Śledczy nadal gromadzą dowody ich przestępczej działalności, a sama sprawa ma charakter rozwojowy. Nie wykluczone są kolejne zatrzymania. Na wniosek śledczych, decyzją sądu, 28-letnia kobieta z Tajlandii i troje mężczyzn w wieku 22, 33, 37 lat ze Słowacji zostało tymczasowo aresztowanych. Za oszustwa i kradzieże może im grozić nawet do 8 lat w więzieniu.

(KWP w Krakowie/kr)