Policjanci odzyskali BMW 7 warte 250 tys. zł. Do sprawy zatrzymano 41-letniego mężczyznę Data publikacji 14.03.2019 Policjanci z żarskiej komendy, którzy pełnili służbę z niemieckim funkcjonariuszem w przygranicznych Zasiekach podjęli pościg za BMW. Kierowca tego pojazdu nie zatrzymał się do kontroli po stronie niemieckiej. Funkcjonariusze odzyskali auto warte 250 tys. zł skradzione na terenie Niemiec . Do sprawy zatrzymano 41-letniego mieszkańca województwa dolnośląskiego, trafił do policyjnego aresztu.

W środę (13.03) policjanci z żarskiego ruchu drogowego prowadzili wspólne działania z niemieckim funkcjonariuszem w przygranicznych Zasiekach. Wspólna służba ukierunkowana była na ujawnianie wykroczeń oraz przestępstw popełnianych w ruchu drogowym. Przed godziną 11.00 niemiecki policjant otrzymał informację, że po stronie niemieckiej ok. 30 km od granicy prowadzony jest pościg za kierowcą BMW koloru czarnego, który nie zatrzymał się do kontroli. Funkcjonariusze natychmiast udali się w kierunku granicy. Podczas przemieszczania się otrzymali kolejną informację, że BMW nie zatrzymało się także do kontroli dla kolejnego niemieckiego patrolu. Funkcjonariusze znajdując się w rejonie stacji paliw zauważyli opisany pojazd, który zbliżał się z bardzo dużą prędkością. Kierowca nie reagował na sygnały świetlne i dźwiękowe, ominął radiowóz pędząc w kierunku miejscowości Brody. Patrol polsko - niemiecki natychmiast ruszył za uciekającym. W pewnym momencie kierowca BMW oddalił się na znaczną odległość, porzucił samochód na skraju lasu na drodze gruntowej w rejonie miejscowości Wcina i uciekł w nieznanym kierunku. Policjanci nie odpuścili, szukali kierowcy dalej. Przemieszczając się drogą w oddali zauważyli na łące uciekającego mężczyznę, jego wygląd był zgodny z ubiorem kierowcy. Funkcjonariusze ruszyli za nim pieszo, zatrzymali go po krótkiej chwili , ukrywał się w głębokim rowie.

Jak się okazało samochód marki BMW 7 został skradziony na terenie Niemiec w miejscowości Obernburg am Main tego samego dnia, jego szacunkowa wartość to co najmniej 250 tys. zł. Zatrzymany do sprawy mężczyzna to 41-letni mieszkaniec woj. dolnośląskiego. Został przebadany testerem narkotykowym, który wykazał metamfetaminę. Jak się okazało zatrzymany był poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności w wymiarze 1 roku i 6 miesięcy za kradzież z włamaniem.

Policjanci gromadzą materiał dowodowy w tej sprawie, 41-latek trafił już do policyjnego aresztu, gdzie oczekuje na dalsze czynności. Skradziony pojazd został zabezpieczony i wróci do prawowitego właściciela.

kom. Aneta Berestecka

oficer prasowy KPP w Żarach