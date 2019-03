Policjantem jest się także po służbie Data publikacji 14.03.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego z Torunia nadkom. Tomasz Bałuk udowodnił, że policjantem jest przez całą dobę. Jadąc w wolnym czasie zatrzymał na terenie powiatu radziejowskiego nietrzeźwego kierowcę opla.

Do zatrzymania doszło wczoraj w Dobrem na ul. Parkowej, kilka minut przed 23:00. Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego z Komendy Miejskiej Policji w Toruniu nadkom. Tomasz Bałuk jechał prywatnym autem w czasie wolnym. Zauważył na drodze opla, którego kierowca miał wyraźne problemy z utrzymaniem toru jazdy. Policjant skorzystał z okazji, gdy opel się zatrzymał i podszedł do kierowcy. Okazało się, że ten jest kompletnie pijany. Kontakt z nim był znacznie utrudniony. Czuć było od niego alkohol. Funkcjonariusz zadzwonił na numer alarmowy i poinformował o zatrzymaniu nietrzeźwego kierowcy. Patrol, który przybył na miejsce sprawdził trzeźwość 45-letniego mieszkańca powiatu aleksandrowskiego i okazało się, że mężczyzna miał w organizmie ponad 2 promile alkoholu. Kierowca stracił prawo jazdy, a wkrótce jego sprawa trafi do sądu. Grozi mu do dwóch lat pozbawienia wolności, wysoka grzywna oraz zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi. Policjant wykazał się czujnością i godną naśladowania postawą, która przyczyniła się do wyeliminowania z ruchu nietrzeźwego kierowcy.

(KWP w Bydgoszczy/kr)