Wspólne działania służb. Za nielegalne automaty nawet kilkaset tysięcy złotych kary Data publikacji 14.03.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj W wyniku wspólnej akcji policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Żarach, Komisariatu Policji w Lubsku oraz funkcjonariuszy Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego, zabezpieczono osiem automatów do gier hazardowych. Zlokalizowane były w dwóch punktach na terenie Lubska. Właścicielom może grozić do trzech lat pozbawienia wolności.

We wtorek (12 marca) na terenie Lubska policjanci z żarskiej komendy, lubskiego komisariatu oraz funkcjonariusze Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego, przeprowadzili na terenie Lubska wspólne działania. Podczas przeprowadzonych działań zabezpieczono w dwóch punktach 8 automatów. Wartość szacunkowa każdego z nich to około 12 tys. złotych.

Funkcjonariusze, po wejściu do lokali ujawnili działające automaty. Przed ich zabezpieczeniem celnicy przeprowadzili eksperymenty procesowe sprawdzając, czy są to urządzenia działające w sprzeczności z przepisami ustawy o grach hazardowych . Zgodnie z obowiązującymi przepisami, kara pieniężna jaką może ponieść właściciel to 100 tys. złotych od jednego automatu oraz kara pozbawienia wolności do lat 3. Celem akcji było wyeliminowanie niezgodnego z prawem procederu.

To kolejne działania zakończone sukcesem podobne wspólne działania przeprowadzono w lutym na terenie Żar. Wówczas zabezpieczono 12 automatów.



kom. Aneta Berestecka

oficer prasowy KPP w Żarach