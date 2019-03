Służyć - to ofiarować siebie innym. Ślubowali na sztandar Data publikacji 14.03.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Szeregi Lubuskiej Policji zasilili kolejni stróże prawa, którzy z powodzeniem przeszli wszystkie etapy postępowania rekrutacyjnego. W czwartek (14 marca) 25 funkcjonariuszy złożyło ślubowanie na sztandar Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. Już za kilka dni rozpoczną szkolenie podstawowe, by po jego ukończeniu skutecznie i profesjonalnie służyć społeczeństwu.

Wśród 25 nowo przyjętych policjantów jest siedem kobiet. To policjanci, którzy po szkoleniu podstawowym trafią do Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Gorzowie Wlkp., Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp., Zielonej Górze, Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim, Międzyrzeczu, Nowej Soli, Słubicach, Strzelcach Krajeńskich, Świebodzinie, Wschowie, Żaganiu oraz Żarach. Słowa przysięgi wypowiadali z dumą, ale i z dużym wzruszeniem, bowiem od tej chwili stali się policjantami. Dla wielu z nich wydarzenie to było zwieńczeniem wielomiesięcznych starań i spełnieniem zawodowych marzeń.

Uroczystość odbyła się w obecności Wicewojewody Lubuskiego Wojciecha Perczaka który reprezentował Wojewodę Lubuskiego Władysława Dajczaka, I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. insp. Krzysztofa Sidorowicza, Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. insp. Jerzego Głąbowskiego, Kapelana Lubuskiej Policji- księdza kanonika Jerzego Piaseckiego, kadry kierowniczej garnizonu lubuskiego oraz rodzin nowo przyjętych policjantów.

Wiceszef lubuskich stróżów prawa insp. Krzysztof Sidorowicz zwrócił się do policyjnych adeptów słowami: „Drogie Policjantki, Drodzy Policjanci! Pamiętajcie, że podejmujecie się odpowiedzialnego zadania. Od dziś będziecie służyć narodowi, chronić porządek prawny Rzeczypospolitej, strzec bezpieczeństwa oraz przestrzegać prawa, dyscypliny i zasad etyki zawodowej. Nie bójcie się wyzwań, gdyż to właśnie one kształtują charakter. Zawsze kierujcie się dobrem drugiego człowieka, empatią i wyrozumiałością. Przyjmijcie również życzenia wytrwałości, a w niedalekiej przyszłości zasłużonych awansów...”

Młodzi policjanci 19 marca rozpoczną szkolenie podstawowe, które przygotuje ich do pełnienia służby policyjnej. W Szkole Policji w Słupsku spędzą najbliższe sześć miesięcy. Po powrocie będą pełnić służbę w swoich jednostkach macierzystych.

Opracował: nadkom. Marcin Maludy

Rzecznik Prasowy KWP w Gorzowie Wlkp.