Proponował seks 9-latce, wpadł w „ręce” kryminalnych

Policjanci z Wydziału Kryminalnego KMP w Łodzi zatrzymali 47-latka, który za pośrednictwem portalu społecznościowego składał propozycje seksualne 9-letniej dziewczynce. Mężczyzna chcąc zrealizować swoje zamiary przyjechał pociągiem z okolic Białegostoku do Łodzi. Na stacji Łódź - Widzew czekali już na niego kryminalni. Ogromną zasługę w prowadzonych działaniach miała również postawa mamy dziewczynki.

Na początku lutego 2019 roku matka 9-letniej dziewczynki zauważyła, że nieznana osoba zaczepiła jej córkę na portalu społecznościowym. Zaciekawiona kobieta postanowiła sprawdzić kim jest ten internauta. W tym celu założyła własny profil na komunikatorze i podając się za córkę, rozpoczęła konwersację z tajemniczym mężczyzną, który przedstawił się jej początkowo jako 15-latek. W trakcie kolejnych kontaktów, odbywających się za pośrednictwem sieci, nieznajomy zaproponował swojej rozmówczyni współżycie seksualne. Pomimo tego, że mężczyzna dobrze wiedział, że kontaktuje się z dziewczynką mogącą mieć 9 lat, składał coraz śmielsze propozycje dotyczące realizacji swoich fantazji seksualnych. Dodatkowo, próbował nakłonić pokrzywdzoną do zabrania na planowane spotkanie kart bankomatowych rodziców oraz pozyskania numerów PIN. Do umówionego spotkania z małoletnią miało dojść w nocy z 11 na 12 marca 2019 roku. Mężczyzna kilka minut po północy wysiadł na stacji kolejowej Łódź - Widzew. Matka dziewczynki wiedząc, że nieznajomy stwarzać może realne zagrożenie dla młodych osób, zdecydowała się powiadomić Policję. W rezultacie zaskoczony 47-latek został zatrzymany bezpośrednio po wyjściu z pociągu. Podejrzany początkowo nie chciał przyznać się do celu swojej nocnej wizyty w Łodzi, jednak po rozmowie z policjantami przyznał, że komunikował się z 9-latką i składał jej propozycje seksualne.

Mężczyzna, który notowany był w przeszłości za inne przestępstwa, usłyszał zarzut dotyczący składania za pośrednictwem Internetu propozycji obcowania płciowego osobie poniżej 15 roku życia w celu doprowadzenia małoletniej do poddania się tej czynności, co w polskim prawie zagrożone jest karą do 3 lat pozbawienia wolności. Decyzją sądu na wniosek Prokuratury Rejonowej Łódź-Śródmieście, został tymczasowo-aresztowany na 3 miesiące.

Pamiętajmy!!

W dobie rozwoju Internetu nasze dzieci są coraz bardziej narażone na różne działania ze strony cyberprzestępców. Osoby o zaburzonych preferencjach seksualnych, które mają dostęp do komputera, mogą w różny sposób wykorzystać nadmierną ufność naszych pociech. Dlatego też zwracajmy baczną uwagę na to z kim komunikuje się nasze dziecko. Rozmawiajmy z dziećmi na temat potencjalnych zagrożeń i uświadamiajmy im, że mogą stać się ofiarami przestępców.

(KWP w Łodzi / mw)