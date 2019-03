Oddawali strzały w kierunku przystanków autobusowych. Usłyszeli zarzuty. Data publikacji 14.03.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Komisariatu Policji w Skale zatrzymali dwóch wandali, którzy zdewastowali siedem przystanków autobusowych na terenie gminy Sułoszowa. Mężczyźni strzelali w kierunku wiat z broni pneumatycznej. Usłyszeli zarzuty.

W połowie lutego br. dyżurny Komisariatu Policji w Skale odebrał zgłoszenie o dewastacji siedmiu przystanków autobusowych na terenie trzech miejscowości w gminie Sułoszowa. Na miejscu policjanci potwierdzili fakt zniszczeń. Szkody zostały wycenione na kwotę 8 000 zł. Na podstawie wykonanych czynności oraz zebranych materiałów funkcjonariusze ustalili personalia wandali. Wczoraj (13 marca) zatrzymali dwie osoby. Są to 21 i 23-letni mieszkańcy gminy Sułoszowa. W trakcie przeszukania samochodu użytkowanego przez 23-latka policjanci znaleźli pistolet pneumatyczny oraz amunicję w postaci metalowych kul. Okazało się, że właśnie za pomocą tej broni, mężczyźni strzelali w kierunku szyb wiat przystankowych, powodując ich wybicie. Obaj panowie usłyszeli zarzuty zniszczenia mienia za co grozi do 5 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Krakowie/kr)