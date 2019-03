Zakazy stadionowe i grzywny dla zatrzymanych podczas meczu Data publikacji 14.03.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Opolu zatrzymali sześciu kibiców podczas wtorkowego meczu Odry Opole z Jagiellonią Białystok. Mężczyźni w wieku od 19 do 33 lat w trakcie meczu piłkarskiego trzymali tzw. „sektorówkę”, utrudniając identyfikację innych osób na trybunach. Zatrzymani już następnego dnia stanęli przed sądem, gdzie usłyszeli wyrok po 1000 złotych grzywny i zakaz wstępu na imprezy masowe przez najbliższe 2 lat.

We wtorek, 12 marca na stadionie w Opolu odbywał się mecz piłkarski pomiędzy drużynami Odra Opole i Jagiellonia Białystok. W trakcie spotkania, kibice jednej z drużyn rozciągnęli flagę, zasłaniając innych widzów, którzy mieli odpalać race świetlne. Takim zachowaniem naruszyli przepisy z Ustawy o Imprezach Masowych.

Policjanci przystąpili do działania i jeszcze w trakcie meczu zatrzymali sześciu kibiców. Mężczyźni w wieku od 19 do 33 lat trafili do policyjnych aresztów.

Następnego dnia usłyszeli zarzuty z Ustawy o Imprezach Masowych i w asyście policjantów stanęli przed opolskim sądem. Tam wszyscy usłyszeli wyroki grzywny po 1000 złotych i zakaz wstępu na imprezy masowe przez okres 2 lat.

Jednocześnie, funkcjonariusze z Opola prowadzą dochodzenie w sprawie osób odpowiedzialnych za odpalenie rac w trakcie meczu.