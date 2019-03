Uroczyste ślubowanie 135 nowo przyjętych policjantów Powrót Generuj PDF Drukuj 14 marca br. na terenie Oddziału Prewencji Policji w Krakowie odbyło się uroczyste ślubowanie 135 nowo przyjętych policjantów, w tym 35 kobiet. W uroczystości uczestniczył Wojewoda Małopolski pan Piotr Ćwik, oraz Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. dr Krzysztof Pobuta a także przełożeni ślubujących policjantów. Wśród zaproszonych gości liczną grupę stanowili także członkowie rodzin nowo przyjętych policjantów.

Ślubowanie odebrał Komendant Wojewódzki Policji nadinspektor dr Krzysztof Pobuta. Komendant pogratulował młodym adeptom sztuki policyjnej wyboru drogi życiowej i życzył powodzenia a także satysfakcji w służbie – wymagającej i trudnej. Złożył także podziękowania rodzicom funkcjonariuszy. Do nowoprzyjętych przemówił również wojewoda, który odczytał list gratulacyjny od pani wicepremier Beaty Szydło oraz złożył wyrazy uznania i życzył sukcesów zawodowych.

Słowa policyjnej roty wypowiedziało 135 funkcjonariuszy, którzy już wkrótce zasilą szeregi małopolskiej Policji. Teraz przed nowo przyjętymi policjantami przeszkolenie, po którym rozpoczną służbę w jednostkach małopolskiego garnizonu Policji. Najwięcej z nich trafiło do Krakowa – 72 osoby zasiliły szeregi Komendy Miejskiej Policji. Również Komenda Wojewódzka Policji zyskała 20 nowych funkcjonariuszy. Wzmocnione zostały także szeregi komend powiatowych i komisariatów w regionie. Najwięcej, bo 9 nowych funkcjonariuszy trafiło do Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. Do Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach natomiast przydzielonych zostało 6 policjantów. Komenda Powiatowa Policji w Nowym Targu wzmocniona została przez 5 nowych funkcjonariuszy. W jednostkach Policji w Olkuszu oraz Zakopanem służbę rozpoczęło po 4 nowych funkcjonariuszy. Komenda Powiatowa Policji w Krakowie, Komenda Powiatowa Policji w Miechowie oraz Komenda Powiatowa Policji w Chrzanowie zyskały po 3 młodych adeptów sztuki policyjnej. Natomiast powiat oświęcimski został wzmocniony przez 2 policjantów. Pozostałe powiaty m.in. gorlicki, dąbrowski, proszowicki oraz wielicki przyjęły po 1 funkcjonariuszu.

Ślubujący dzisiaj policjanci zostali przyjęci do służby 7 marca 2019 roku. To największa liczba przyjętych jednorazowo do służby w garnizonie małopolskim od 2012 roku. W tym roku planowane jest jeszcze przyjęcie kilkuset kolejnych funkcjonariuszy.

Nowo przyjętym policjantom życzymy wielu sukcesów w służbie.

Małopolska Policja cały czas rekrutuje i zaprasza w swoje szeregi :

https://malopolska.policja.gov.pl/pl/komunikaty/skonczyles-szkole-srednia-studia-szukasz-pracy-zostan-policjantem.

Zachęcamy do składania podań. Szukamy młodych ludzi, absolwentów szkół średnich oraz osób z wykształceniem wyższym, którzy chcieliby zostać policjantami.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji dostępne są na stronie internetowej :

http://malopolska.policja.gov.pl/pl/praca-w-policji lub pod numerem telefonu 12-6154068, email: dobor@malopolska.policja.gov.pl,

jak również można je uzyskać osobiście w KWP w Krakowie przy ul. Mogilskiej 109, bud. 9, w sekcji doboru Wydziału Kadr i Szkolenia.