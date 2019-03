Nielegalne papierosy przejęte pod Toruniem Data publikacji 15.03.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci dw. z PG KWP w Bydgoszczy zlikwidowali nielegalną linię do paczkowania papierosów. Przejęli ponad 850 tys. sztuk nielegalnych papierosów. Straty Skarbu Państwa wyniosły ponad 700 tysięcy złotych.

Policjanci Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą KWP w Bydgoszczy pracowali w ostatnich dniach w powiecie toruńskim. W niewielkiej miejscowości pod Toruniem zlikwidowali profesjonalną linię do paczkowania papierosów i cięcia tytoniu. W sprawie tej policjanci zabezpieczyli specjalistyczne maszyny oraz przejęli łącznie ponad 850 tys. sztuk papierosów, które częściowo były już spakowane w kartoniki do złudzenia przypominające oryginalny wyrób.

Ta nielegalnie działająca linia spowodowała straty Skarbu Państwa w tytułu nieodprowadzonych podatków na kwotę ponad 700 tys. złotych.

W sprawie tej policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 44 i 36 lat. Obaj usłyszeli zarzuty naruszenia przepisów Ustawy Kodeks karny skarbowy za co grozi kara pozbawienia wolności do 3 lat i wysoka grzywna. Wobec obu podejrzanych prokurator zastosował poręczenie majątkowe i policyjny dozór. Nielegalne papierosy oraz maszyny użyte w tym przestępczym procederze zostały zabezpieczone przez policjantów.