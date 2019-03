Po 20 latach "odsiadki" miał wziąć 150.000 zł. kredytu, wpadł w ręce policjantów z Woli Data publikacji 15.03.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z wydziału zwalczającego przestępczość gospodarczą wolskiej komendy zatrzymali mężczyznę podejrzanego o usiłowanie wyłudzenia kredytu. Z ustaleń wynika, że 44-latek starając się o pożyczkę posłużył się sfałszowanym dokumentem mającym świadczyć o zdolności kredytowej. Funkcjonariusze udaremnili dokonanie przestępstwa. Podejrzany usłyszał już zarzut. Za ten czyn grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Policjant z zatrzymanym mężczyzną

Skuteczne działania policjantów z wydziału do zwalczania przestępczości gospodarczej wolskiej komendy pozwoliły zapobiec wyłudzeniu blisko 150.000 tysięcy złotych na szkodę jednego z banków.

Funkcjonariusze zatrzymali mężczyznę, który zgłosił się po kredyt w wysokości 150 tys. złotych. Do dokonania oszustwa 44-latek posłużył się sfałszowanym dokumentem mającymi świadczyć o zdolności kredytowej, który złożył wraz z wnioskiem o przyznanie pożyczki finansowej.

Policjanci zatrzymali 44-latka w banku przed wypłaceniem umówionej kwoty. Okazało się, że mężczyzna był już karany i przebywał w zakładzie karnej łącznie ok. 20 lat za różne przestępstwa. Po zgromadzeniu materiału dowodowego podejrzany usłyszał zarzut usiłowania oszustwa w warunkach recydywy. Za to przestępstwo grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

ms/mb