Lublin: Chińskie tabletki psychoaktywne Data publikacji 15.03.2019 28-letnia Chinka odpowie za przywóz do Polski blisko tysiąca sztuk tabletek zawierających substancje psychoaktywne i efedrynę. Na trop nielegalnego procederu wpadli lubelscy policjanci z komendy miejskiej oraz funkcjonariusze lubelskiej służby celno-skarbowej. Po ustaleniu, że 28-latka otrzyma przesyłkę z tabletkami, zabezpieczyli nadaną z Chin paczkę.

Sprawą zajmowali się policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej z KMP w Lublinie. Ustalili, że 28-letnia obywatelka Chin przebywająca w Lublinie może zajmować się przywozem do Polski środków psychoaktywnych. Ich podejrzenia okazały się słuszne. Wspólnie z funkcjonariuszami KAS zabezpieczyli przesyłkę, której była adresatem. Wewnątrz znajdowało się prawie tysiąc sztuk tabletek. Ich badanie potwierdziło, że w swoim składzie zawierają znaczną ilość nowej substancji psychoaktywnej lub efedrynę. Dodatkowo ponad 300 sztuk kolejnych tabletek zostało przesłane do dalszych badań.

28-letnia Chinka została doprowadzona do Prokuratury Rejonowej w Lublinie, gdzie przedstawiono jej zarzut. Za to przestępstwo grozi do 15 lat pozbawienia wolności. Sąd Rejonowy Lublin – Zachód zastosował wobec niej środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy

AF.