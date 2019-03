Kryminalni rozbili zorganizowaną grupę przestępczą Data publikacji 15.03.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Kryminalni z toruńskiej komendy rozbili zorganizowaną grupę przestępczą specjalizującą się w kradzieżach samochodów. Kiedy policjanci weszli do „dziupli” mężczyźni właśnie demontowali mercedesa sprintera skradzionego tej samej nocy w Berlinie. Do sprawy zatrzymano w sumie 5 mężczyzn w wieku od 26 do 67 lat. Trzech z nich trafiło do aresztu.

W poniedziałek (11.03.19) kryminalni z toruńskiej komendy weszli do gospodarstwa w jednej z miejscowości w gminie Gniewkowo (pow. inowrocławski). Policjanci nakryli tam mężczyzn, którzy właśnie demontowali mercedesa sprintera. Szybko wyszło na jaw, że ten samochód został skradziony tej samej nocy z Berlina. Czterej mężczyźni (w wieku od 26 do 67 lat) trafili do aresztu. Dwa dni później (13.03.19) dołączył do nich piąty kompan (32l.).

Kryminalni zebrali dowody świadczące o tym, że mężczyźni stworzyli zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się kradzieżami i demontażem aut. Szajka kradła samochody jednej marki.

Członkowie grupy usłyszeli zarzuty za kradzież 9 mercedesów sprinterów. Cztery z nich zostały skradzione w Toruniu, pozostałe we Włocławku, Gdańsku, Olsztynie i Berlinie. Straty właścicieli wyniosły w sumie ponad 750 tys. złotych. Zarzuty obejmowały również paserstwo i usuwanie znaków identyfikacyjnych (numerów VIN). Zdemontowane przez członków grupy części były sprzedawane.

Sąd, na wniosek organów ścigania, aresztował tymczasowo trzech z nich.

Teraz członkom grupy grozi do 5 i 10 lat więzienia.