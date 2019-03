Zabezpieczyliśmy ponad 55 ton niebezpiecznych odpadów Data publikacji 15.03.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzięki działaniom funkcjonariuszy z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komedy Miejskiej oraz Wojewódzkiej Policji w Kielcach nie doszło do nielegalnego procederu składowania niebezpiecznych odpadów. W związku z tą sprawą stróże prawa zatrzymali 3 mężczyzn w wieku od 22 do 51 lat oraz 44 –letnią kobietę. Teraz mundurowi wspólnie z pracownikami Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kielcach ustalają czy oraz w jakim stopniu odpady te mogły wpłynąć na stan środowiska. Za tego typu przestępstwo może grozić kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Wczoraj przed południem policjanci z Komendy Miejskiej oraz Wojewódzkiej Policji, zajmujący się na co dzień zwalczaniem przestępczości gospodarczej dotarli do informacji, iż na terenie naszego województwa może dojść do nielegalnego procederu składowania niebezpiecznych odpadów. Stróże prawa ustalili, że dwie ciężarówki wjechały na teren jednej z kopalni znajdującej się w powiecie kieleckim. Tam rozpoczęto rozładunek odpadów, które następnie miały być porzucone i zakopane w wyrobisku. Stróże prawa dojechali na miejsce w odpowiednim momencie, dzięki czemu nie doszło do rozładunku drugiej z naczep. Czynności na miejscu zdarzenia przeprowadzone przy udziale technika kryminalistyki, Państwowej Straży Pożarnej oraz pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kielcach, pozwoliły zabezpieczyć odpady i nie dopuścić do skażenia gleby.

W związku z tą sprawą zostały zatrzymane 4 osoby - dwaj kierujący ciężarówkami w wieku 22 oraz 51 lat oraz 48 –letni mężczyzna, a także 44 –letnia kobieta.

Zabezpieczone odpady o łącznej wadze ponad 55 ton trafią teraz na wyznaczone przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego specjalnie do tego celu przeznaczone miejsce.

Teraz śledczy ustalają pochodzenie odpadów oraz jaką role w tym procederze odgrywały poszczególne zatrzymane osoby.

Za tego typu przestępstwo ustawodawca przewidział karę do 5 lat pozbawienia wolności.

Opr. DJ

Źródło: KMP w Kielcach