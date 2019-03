Uśmiercił swojego psa ze szczególnym okrucieństwem – policjanci zatrzymali podejrzanego Data publikacji 15.03.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Odkrycie makabryczego znaleziska w pobliżu osiedla Piastów Śląskich, zbulwersowało mieszkańców Głogowa. 13 marca w godzinach wieczornych, spacerująca z psem kobieta, poinformowała Policję o znalezieniu martwego psa. Wszystko wskazywało, że suczka, mieszaniec, została pozbawiona życia w okrutny sposób. Oględziny przeprowadzone na miejscu, z udziałem lekarza weterynarii, potwierdziły, że zwierzę zginęło od ciosów zadawanych tępym narzędziem w głowę.

Policjanci rozpoczęli poszukiwanie sprawcy. Funkcjonariusze weryfikowali każdą informację, jaką uzyskali, dzięki dużemu zaangażowaniu społeczeństwa. Policjanci na podstawie ustaleń zatrzymali następnego dnia mężczyznę, podejrzewanego o ten czyn. Okazał się nim 49–letni głogowianin, który był nietrzeźwy. W trakcie zatrzymania policjanci zabezpieczyli młotek ze śladami działania sprawcy.

Podejrzany przyznał się do uśmiercenia swojego psa. Twierdził, że chciał się go pozbyć gdyż niszczył mu wyposażenie domu. Ponieważ działał ze szczególnym okrucieństwem, grozi mu kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

Policja wnioskuje o tymczasowe aresztowanie sprawcy.

(KWP we Wrocławiu / mw)