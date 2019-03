Po raz kolejny uderzyli w środowisko pseudokibiców Data publikacji 15.03.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Olsztyńscy policjanci po raz kolejny uderzyli w środowisko pseudokibiców. W wyniku działań operacyjnych ustalili mężczyzn, wobec których mieli uzasadnione podejrzenia, że mogą posiadać oni znaczne ilości narkotyków. Ich ustalenia potwierdziły się. Przy jednym z zatrzymanych mężczyzn policjanci zabezpieczyli 1,2 kg marihuany i 0,8 kg amfetaminy.

W środę (13.03.2019) w wyniku realizacji sprawy dotyczącej środowiska olsztyńskich pseudokibiców, policjanci z Zespołu dw. z Przestępczością Pseudokibiców Wydziału Kryminalnego KWP w Olsztynie zatrzymali 4 osoby. 3 z 4 zatrzymanych osób znanych jest policjantom z działalności w olsztyńskim środowisku pseudokibiców. W dalszym etapie prowadzonych czynności, funkcjonariusze w mieszkaniu jednego z zatrzymanych pseudokibiców w wyniku przeprowadzonych przeszukań oraz użyciu psa tropiącego, zabezpieczyli w plastikowym pojemniku w szafce kuchennej środki psychotropowe. W dalszej kolejności policjanci przeszukali pomieszczenia gospodarcze, ponownie przy użyciu psa tropiącego, który wskazał, że w tym miejscu mogą znajdować się narkotyki. I tak też się stało. W pomieszczeniu gospodarczym ujawniono i zabezpieczono znaczne ilości środków odurzających w postaci marihuany i amfetaminy. Łącznie funkcjonariusze zabezpieczyli 1,2 kg marihuany i 0,8 kg amfetaminy.

Policjanci po przesłuchaniu osób, 2 mężczyznom postawili zarzut posiadania niewielkich ilości środków odurzających. Natomiast wobec 27 – letniego mieszkańca Olsztyna, policjanci będą wnioskowali o tymczasowy areszt za posiadanie znacznych ilości środków odurzających.

Policjanci ustalają, w jaki sposób narkotyki trafiły do mężczyzny i jakie było ich przeznaczenie. Sporządzona przez funkcjonariuszy dokumentacja trafi do prokuratora, który podejmie decyzję, co do dalszych kroków prawnych, jakie zostaną podjęte w sprawie zatrzymanego mężczyzny.

Przypomnijmy, że policjanci w piątek (01.03.2019r) zatrzymali 3 osoby. Wówczas funkcjonariusze zabezpieczyli prawie ćwierć kilograma narkotyków – 200 gramów amfetaminy i 40 gramów marihuany.

Zgodnie z Ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii posiadanie narkotyków jest zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 3. W przypadku posiadania znacznych ilości środków odurzających, ta kara może wynieść nawet 10 lat pozbawienia. Wprowadzanie do obrotu takich środków jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności do lat 8, a w przypadku znacznych ilości do lat 12.

kw/tm