Oddawaliśmy krew Data publikacji 15.03.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzisiaj o 7.30 przed budynkiem Komendy Głównej Policji zaparkował Ambulans Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Policjanci, aby wspomóc zbiórkę krwi, oddawali ją z chęci niesienia pomocy tym, którzy jej potrzebują. Ten życiodajny płyn jest wyjątkowo potrzebny dla ratowania ludzkiego życia. Bo liczy się każda kropla...

Kolejny raz policjanci i pracownicy cywilni mogli honorowo oddać swoją krew. Oddawanie przez funkcjonariuszy krwi to jeden z pięknych wymiarów służby na rzecz społeczeństwa. Ofiarowana krew trafia do szerokiej grupy odbiorców, m.in. rannych w wypadkach, osób przewlekle chorych, kobiet w ciąży oraz dzieci.

Pamiętajmy, że nasza krew może uratować komuś życie. Miejmy nadzieję, że zaangażowanie krwiodawców będzie przykładem i zachętą dla innych, by w ten sposób nieść pomoc potrzebującym.

Aby zostać krwiodawcą wystarczy tylko udać się do najbliższego oddziału terenowego Centrum Krwiodawstwa, być osobą w wieku od 18 do 65 roku życia, o wadze powyżej 50 kilogramów oraz posiadać przy sobie dokument stwierdzający tożsamość. Każdy honorowy dawca kwalifikujący się do oddania krwi, może jednocześnie zostać honorowym dawcą szpiku. Dziękujemy wszystkim, którzy uczynili tak piękny gest, jakim jest dar własnej krwi.