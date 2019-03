100 litrów krwi na 100-lecie Policji Powrót Generuj PDF Drukuj Na terenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach odbyła się dzisiaj akcja honorowej zbiórki krwi. W tym roku, w związku z obchodami 100 rocznicy powstania Policji Państwowej, akcja krwiodawstwa odbyła się pod hasłem: „100 litrów krwi na 100 lecie Policji”. Policjanci i pracownicy cywilni chętnie oddawali krew oraz rejestrowali się jako potencjalni dawcy szpiku. W sumie zebrano 11 litrów życiodajnego płynu, który trafi do najbardziej potrzebujących. Przykład "szedł z samej góry", bowiem krew oddał także szef śląskich policjantów nadinsp. Krzysztof Justyński, który regularnie uczestniczy w honorowych zbiórkach krwi.

Śląscy policjanci wzięli udział honorowej zbiórce krwi. W związku z przypadającymi w tym roku obchodami 100 rocznicy powstania Policji Państwowej, akcja krwiodawstwa prowadzona była pod hasłem: „100 litrów krwi na 100 lecie Policji”. Dzisiaj o godz. 8.00 ambulans Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Katowic zaparkował przed wejściem do komendy i przez kilka godzin każdy miał okazję podzielić się tym życiodajnym płynem z najbardziej potrzebującymi. Policjanci oraz pracownicy cywilni chętnie oddawali krew. Przykład "szedł z samej góry", bowiem krew oddał także Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Krzysztof Justyński. Generał pomaganie ma we krwi, gdyż regularnie, podobnie jak wielu innych policjantów, bierze udział w akcjach honorowego krwiodawstwa. Policjanci zawsze gotowi są do niesienia pomocy drugiemu człowiekowi i podczas służby ratują niejednokrotnie ludzkie życie i zdrowie. Mając świadomość, jak ważna jest krew, mundurowi chętnie dzielą się nią z innymi. Dzisiaj około 11 litrów krwi oddały 23 osoby. Ponadto dwóch policjantów zarejestrowało się jako potencjalni dawny szpiku.

