Ominęli opuszczone półrogatki i wjechali pod pociąg. Kierowca mimo reanimacji zmarł Data publikacji 18.03.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Na przejeździe kolejowym w Opolu Świerczynie (pow. siedlecki) kierujący bmw prawdopodobnie ominął opuszczone półrogatki i zderzył się z pociągiem relacji Warszawa-Łuków. 31-letni kierowca auta zmarł. Aż 98 procent zdarzeń na przejazdach kolejowo-drogowych spowodowanych jest nieostrożnością kierowców.

Do zdarzenia doszło wczoraj po południu. Jak ustalono, pociąg jechał z prędkością 160 km/h. Auto prawdopodobnie ominęło opuszczone półrogatki. 31-letni kierowca oraz 27-letni pasażer w stanie ciężkim zostali przewiezieni do szpitala. Pomimo reanimacji kierowca bmw zmarł. Samochód zabezpieczono na parkingu policyjnym. 80 pasażerów pociągu zostało przewiezionych do stacji PKP komunikacją zastępczą. Maszynista pociągu oraz cała obsługa pociągu była trzeźwa. Przyczyny wypadku zostaną wyjaśnione w trakcie postępowania prowadzonego przez siedleckich policjantów.

Takich wypadków można uniknąć! Dlatego razem z PKP PLK przypominamy, jak bardzo ważne jest, w jaki sposób kierowcy zachowają się przed przejazdem. 98% zdarzeń na przejazdach kolejowo-drogowych spowodowanych jest nieostrożnością kierowców. Poza wyłączeniem rozsądku, najczęstszymi wykroczeniami popełnianymi przez kierowców było ignorowanie znaku STOP, próba przejechania pod zamykającymi się rogatkami, bądź omijanie półrogatek.

Należy pamiętać, że droga hamowania pociągu jest około 13 razy większa niż droga hamowania samochodu. Na samochód uderzony przez pędzący pociąg działają podobne siły jak na aluminiową puszkę potrąconą przez samochód. To pokazuje jakie szanse ma użytkownik drogi, który lekceważy przepisy, w zderzeniu z pociągiem.

Na 14 tys. przejazdów pojawiły się żółte naklejki. PLK w ten sposób zwiększa bezpieczeństwo ułatwiając kierowcom identyfikację przejazdu, przy którym się znajdują. Na naklejkach są trzy podstawowe dane: indywidualny numer identyfikacyjny przejazdu kolejowo-drogowego, numer 112 oraz numery „awaryjne”. W przypadku zagrożenia kierowca po połączeniu z numerem alarmowym powinien podać indywidualny numer identyfikacyjny z żółtej naklejki. Operator po otrzymaniu zgłoszenia natychmiast powiadamia – specjalnie stworzonym łączem – służby PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., które w przypadku zagrożenia wydają polecenie wstrzymania ruchu pociągów na danej linii. W ubiegłym roku PLK zarejestrowały ponad 400 reakcji na żółtą naklejkę. W 24 przypadkach został wstrzymany ruch pociągów a w 30 wprowadzono ograniczenia prędkości dla pociągów.

Więcej informacji na temat kampanii Bezpieczny przejazd - „Szlaban na ryzyko!” oraz realizowanych w jej ramach działań można znaleźć na stronie www.bezpieczny-przejazd.pl.

Autor: kom. Agnieszka Świerczewska/Karol Jakubowski - PKP PLK

Fot. Tygodni Siedlecki/PKP PLK