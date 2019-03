Bezpiecznie na meczu w Jastrzębiu-Zdroju Data publikacji 18.03.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Mundurowi z Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju, wraz z policjantami z innych jednostek garnizonu śląskiego, zabezpieczali mecz piłki nożnej pomiędzy drużynami GKS 1962 Jastrzębie i GKS Katowice. Mundurowi dbali o bezpieczeństwo nie tylko wokół stadionu i na trasach dojazdowych, ale w całym mieście. Podczas zabezpieczenia tego spotkania nie doszło do żadnych incydentów, ani też zakłócenia spokoju.

W sobotę, 16.03.br., na Stadionie Miejskim w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Harcerskiej rozegrany został mecz piłki nożnej I ligi pomiędzy drużynami GKS 1962 Jastrzębia i GKS Katowice. Mecz jastrzębskiej drużyny z drużyną z Katowic od początku traktowany był jako mecz podwyższonego ryzyka, dlatego też do jego zabezpieczenia skierowano znaczne siły. Nad bezpieczeństwem kibiców czuwali policjanci z jastrzębskiej komendy, katowickiego oddziału prewencji, bielskiego samodzielnego pododdziału prewencji, 8. i 9. kompania nieetatowych pododdziałów prewencji oraz przewodnicy psów służbowych z Katowic, Bielska-Białej i Rybnika, a także zespoły konne z Chorzowa i Częstochowy. Na trybunach zasiadło ponad 3200 osób. Mundurowi z prewencji, ruchu drogowego oraz kryminalni zabezpieczali trasy dojazdowe i okolice obiektu. Policjanci dbali, by każdy z uczestników bez przeszkód dotarł na stadion, a potem równie bezpiecznie powrócił do domu. Podczas zabezpieczenia tego spotkania nie doszło do żadnych incydentów, ani też zakłócenia spokoju.

(KWP w Katowicach / mw)