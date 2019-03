Policjanci zapobiegli tragedii - zauważyli leżącego na jezdni mężczyznę i udzielili mu pomocy Data publikacji 18.03.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze ze strzelińskiej komendy w trakcie patrolu zobaczyli leżącego na drodze powiatowej mężczyznę, który nie mógł wstać o własnych siłach. Natychmiast wstrzymali ruch kołowy i udzielili pomocy 76-latkowi.

Policjanci ze strzelińskiej jednostki w trakcie patrolu zauważyli leżącego na drodze powiatowej starszego mężczyznę. Poszkodowany znajdował się na poboczu - jego nogi wystawały na jezdnię stwarzając zagrożenie dla życia i zdrowia mężczyzny, jak i innych użytkowników drogi. Funkcjonariusze natychmiast udzielili mężczyźnie pomocy, a następnie ustalili jego tożsamość oraz miejsce zamieszkania.

Okazał się nim być 76-letni mieszkaniec gminy Przeworno. Jak dodatkowo ustalono w późniejszym czasie, w miejscu zamieszkania nie było nikogo, kto mógłby sprawować opiekę nad starszym mężczyzną.

Ponieważ od 76-latka czuć było woń alkoholu, funkcjonariusze postanowili przewieźć go do wytrzeźwienia do strzelińskiej jednostki. Po wytrzeźwieniu mężczyzna przewieziony został do miejsca zamieszkania i dodatkowo o zaistniałej sytuacji policjanci powiadomili placówkę opieki społecznej.

(KWP we Wrocławiu / mg)