Policjanci złożyli ślubowanie Data publikacji 19.03.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy odbyło się uroczyste ślubowanie nowo przyjętych policjantów. Ślubowanie od funkcjonariuszy przyjął Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy insp. Paweł Spychała. W szeregi kujawsko-pomorskiej policji przyjęto 52 policjantów.

Słowa gratulacji i uznania dla rodzin w czasie trwania uroczystości, policjanci usłyszeli od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy, który zwrócił uwagę na zadania stojące przed młodymi policjantami oraz podziękował za wsparcie i przygotowanie do roli policjanta rodzinom.

Po zakończeniu szkolenia podstawowego w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie funkcjonariusze wrócą do naszego województwa: 15 do Bydgoszczy, 9 do Torunia, 3 do Grudziądza, po 4 do Inowrocławia, Lipna i Świecia, po 2 do Golubia-Dobrzynia i Nakła, 1 do Tucholi oraz 8 do Oddziału Prewencji Policji. Wśród przyjętych do służby policjantów jest 9 kobiet.

Dokumenty o przyjęcie do służby można składać przez cały rok w komendach miejskich i powiatowych policji, natomiast terminy przejęć do policji w roku 2019 można znaleźć internetowych policji.

GRATULUJEMY! Policjantom składającym dziś ślubowanie życzymy satysfakcji, wytrwałości, i powodzenia!

Podczas uroczystości Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy wręczył dwóm policjantom z Komisariatu Policji Bydgoszcz-Śródmieście Medale „Pomagajmy sobie wzajemnie”.

St. post. Patryk Sławiński i st. post. Wojciech Mikulski w dniu 25.01.2019 r. około godz. 22.20 będąc w czasie wolnym jechali ulicą Grunwaldzką w Bydgoszczy. Gdy przejeżdżali przy kamienicy nr 45, dostrzegli wydobywający się dym z okien mieszkania usytuowanego na ostatnim piętrze. Podjechali bliżej do kamienicy i po zaparkowaniu podeszli do zgromadzonych na podwórzu osób. Okazało się, że są to mieszkańcy kamienicy. W rozmowie z nimi ustalili, że w mieszkaniu może przebywać starsza kobieta. Funkcjonariusze podjęli decyzję o wejściu do mieszkaniu. St. post. Wojciech Mikulski szedł pierwszy tuż za nim st. post. Patryk Sławiński. Po dotarciu na czwarte piętro st. post. Mikulski wszedł do mieszkania, w którym był pożar. W pewnym momencie st. post. Patryk Sławiński w narożniku zauważył stojącą przy ścianie starszą kobietę. Policjanci po sprawdzeniu, że kobieta nie ma zewnętrznych obrażeń, sprowadzili ją po schodach na zewnątrz budynku, gdzie została przekazana zespołowi pogotowia ratunkowego. Taka postawa w pełni zasługuje na wyróżnienie.

Wczorajsza uroczystość była doskonałą okazją do gratulacji i wręczenie okolicznościowych albumów nowo mianowanym Oficerom Policji. Na stopień podkomisarza mianowanych zostało 35 policjantów, którzy wzięli udział w uroczystej zbiórce.