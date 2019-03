Poszukiwany mężczyzna podejrzany o zgwałcenia i kradzieże Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Policjanci z Sekcji Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP zs. w Radomiu na podstawie listów gończych i nakazów doprowadzenia poszukuje za zgwałcenia i kradzieże Tomasza Kosika. Sąd Okręgowy w Radomiu wydał za mężczyzną Europejski Nakaz Aresztowania.

Tomasz Kosik, syn Włodzimierza, ur. 22.10.1979 r. w Radomiu, zam. w Radomiu przy ul. Staszica 28 m. 8 poszukiwany jest na podstawie listów gończych i nakazów doprowadzenia m.in. za zgwałcenia i kradzieże. Mężczyzna posługiwał się ostatnio dokumentami na nazwisko Tomasz Wójcik i przebywał w Bielsku Białej, gdzie pracował na budowach oraz w pizzerii. Mężczyzna poszukiwany jest od 2000 roku.

Zwracamy się z prośbą do osób, które znają miejsce pobytu poszukiwanego o kontakt z najbliższą jednostką policji, prokuraturą lub sądem. Jednocześnie informujemy, że ukrywanie poszukiwanego lub pomaganie mu w ucieczce jest przestępstwem i grozi za to kara pozbawienia wolności do 5 lat.

Wszelkie informacje, które mogą pomóc w ustaleniu aktualnego miejsca pobytu poszukiwanego, prosimy zgłaszać pod numer 112 lub bezpośrednio do Wydziału Kryminalnego KWP zs. w Radomiu pod nr tel. 48 345 26 34.

(KWP w Radomiu / mw)