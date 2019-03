Zarzuty za oszustwa i znęcanie się nad zwierzętami Data publikacji 19.03.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Zabrzańscy policjanci, zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej, zakończyli sprawę oszustwa przy sprzedaży szczeniąt. 46-letnia kobieta w internecie oferowała psy, które były chore i po kilku dniach padały. Za popełnione przestępstwa grozi jej kara do 8 lat więzienia.

Zabrzańscy policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej zakończyli sprawę oszustwa dotyczącego sprzedaży szczeniąt w Internecie przez 46-letnią kobietę. Przestępczy proceder odbywał się na jednym z portali aukcyjnych, gdzie podejrzana oferowała do sprzedaży rasowe psy pomimo, że były to mieszańce. Twierdziła, że do sprzedaży ma m.in. jamniki i chihuahua w cenie od 400 do 600 zł. Zgodnie z ofertą, nabywca zobowiązany był do osobistego odbioru w jednym ze śląskich miast. Jednak kiedy miało dojść do transakcji, miejsce odbioru psa zawsze było w Zabrzu, gdyż kobieta twierdziła, że dopiero co się przeprowadziła. Niestety, po kilku dniach okazywało się, że sprzedawane szczeniaki były za młode, zarobaczone i chore. Nie posiadały podstawowych szczepień. Niestety, po kilku dniach od zakupu, zwierzęta padały. W trakcie prowadzonych czynności policjanci zabezpieczyli jednego szczeniaka, który trafi pod opiekę weterynarzy i przeżył. 46-letnia kobieta usłyszała trzy zarzuty oszustwa, a także znęcania się nad zwierzętami. To już kolejne zarzuty wobec podejrzanej. Zabrzański sąd za wcześniej popełnione 3 przestępstwa skazał kobietę na rok i 6 miesięcy bezwzględnego więzienia. Teraz grozi jej kara do 8 lat więzienia.

(KWP w Katowicach / mw)