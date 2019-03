Policjant będący po służbie zatrzymał sprawców kradzieży sklepowej Data publikacji 19.03.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Blisko 1500 zł warte były zakupy, za które pewna trójka z powiatu działdowskiego nie miała zamiaru zapłacić. Gdy opuszczali sklep ze skradzionym towarem zostali zatrzymani na gorącym uczynku przez policjanta, który w wolnym czasie również był na zakupach. Dwie siostry i ich kolega usłyszeli zarzuty, a skradziony towar wrócił na sklepowe półki.

W ubiegły czwartek (14.03.2019) niecne plany dwóch sióstr i ich kolegi pokrzyżował nidzicki funkcjonariusz z wydziału kryminalnego. Mieszkańcy powiatu działdowskiego przyjechali na zakupy do jednego z marketów w Nidzicy. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że nie mieli zamiaru za towar zapłacić.

Około godziny 19.00 będący po służbie nidzicki policjant z wydziału kryminalnego robił zakupy, w jednym z marketów w Nidzicy. Chodząc między półkami jego uwagę przykuło dziwne zachowanie jednej z klientek sklepu. Plastikowy koszyki wyładowany do granic możliwości niesiony na plecach kobiety i zły kierunek, jaki obrała spowodował, że policjant nie odrywał wzroku od podejrzanej klientki. Kobieta pewnym krokiem zmierzała do drzwi wyjściowych, które zostały otwarte przez wchodzącego do sklepu klienta, a chwilę później zniknęła za nimi razem z koszykiem pełnym zakupów. Funkcjonariusz natychmiast poszedł w kierunku kas, aby powiadomić personel o całej sytuacji. Jednak podążając w ich kierunku zauważył mężczyznę, który niósł po pachą wiertarko – wkrętarkę i podobnie do poprzedniej sytuacji zmierzał do wyjścia z pominięciem kas. Funkcjonariusz szybko wyszedł przed sklep, jednak kobiety z zakupami już nie było. Chwilę później zauważył jak inna młoda kobieta otwiera drzwi wejściowe, a mężczyzna z elektronarzędziem wychodzi ze sklepu. Policjant przeczuwając, że doszło do kradzieży zatrzymał ich oboje i wezwał patrol policji. Szybko się okazało, że kobieta, która wyszła z niezapłaconym towarem przyjechała razem z zatrzymaną dwójką osób. Policjanci zatrzymali ją w zaparkowanym przed sklepem samochodzie. W środku pojazdu odnaleziono koszyk ze skradzionymi zakupami, których wartość została później oszacowana na blisko 1500 złotych.

Ładowanie odtwarzacza...

Dwie siostry w wieku 30 i 31 lat oraz 29-latek zostali zatrzymani w policyjnym areszcie. Następnego dnia zostały przedstawione im zarzuty kradzieży. Cała trójka przyznała się do zarzucanych im czynów i złożyła wyjaśnienia. Jedna z zatrzymanych kobiet i mężczyzna byli w przeszłości karani za podobne czyny, za które odbywali kary pozbawienia wolności.

id/in