Milionowe wyłudzenia podatku VAT. 45-latek zatrzymany za udział w zorganizowanej grupie przestępczej Data publikacji 19.03.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z wrocławskiej komendy wojewódzkiej zatrzymali mężczyznę podejrzanego o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. 45-latek wyłudzał zwrot podatku VAT, działając pod przykrywką specjalnie stworzonego do tego celu podmiotu gospodarczego zajmującego się fikcyjnym obrotem artykułami elektronicznymi. Straty Skarbu Państwa oszacowano na kwotę ponad 3 milionów złotych.

Funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą oraz Wydziału Dochodzeniowo - Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu zatrzymali 45 - latka podejrzanego o udział w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu. Zatrzymany to mieszkaniec województwa śląskiego. Jak ustalili zajmujący się tą sprawą policjanci, grupa w której działał, w celu realizacji przestępczego procederu założyła i prowadziła firmę. Przedstawiając nierzetelną dokumentację dotyczącą obrotu gospodarczego, wyłudzała zwroty podatku VAT. Oficjalnie, podmiot gospodarczy, pod przykrywką którego działali przestępcy, zajmował się handlem artykułami elektronicznymi. Przedstawiane na fakturach transakcje były fikcyjne. Jak oszacowali funkcjonariusze prowadzący sprawię, w wyniku działalności grupy doszło do uszczupleń podatkowych na szkodę Skarbu Państwa o łącznej wysokości ponad 3 milionów złotych. Obecnie nadal wyjaśniane są okoliczności tej sprawy. Zatrzymanemu grozi kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

(KWP we Wrocławiu/kr)