Policjanci uratowali życie Data publikacji 19.03.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze brzeskiej patrolówki uratowali 29-latka. Mężczyzna chciał się targnąć na swoje życie. Policjanci w ostatniej chwili ściągnęli go z krawędzi dachu kamienicy. Dzięki ich natychmiastowej reakcji, mężczyźnie nic się nie stało. Został on przekazany pod opiekę lekarzy.

Do zdarzenia doszło kilka dni temu w jednej z kamienic w Brzegu. Około godziny 21:30 oficer dyżurny brzeskiej komendy otrzymał zgłoszenie o interwencji domowej. Na miejsce zostali skierowani policjanci z ogniwa patrolowo-interwencyjnego. Tam, na klatce schodowej zastali zgłaszającą. Kobieta przekazała, że jej partner przed chwilą wszedł na dach budynku i zagroził, że targnie się na swoje życie.

St. post. Tomasz Soboń i post. Damian Kozioł natychmiast wbiegli na piąte piętro, a z niego weszli na dach. Tam zauważyli mężczyznę, który na ich widok podszedł do krawędzi dachu i się wychylił. Policjanci nie czekając ani chwili podbiegli do mężczyzny. W ostatniej chwili złapali go za ubrania i ściągnęli z krawędzi dachu.

Dzięki swojej szybkiej i zdecydowanej reakcji, funkcjonariusze uratowali życie 29-latka i przekazali go pod opiekę lekarzy.

(KWP w Opolu / mw)