Szybkie działania służb, publikacje medialne oraz bezinteresowna pomoc osób postronnych przyniosły efekt. Zaginiona 10-latka została odnaleziona Data publikacji 20.03.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Wczoraj wieczorem dyżurny oświęcimskiej komendy odebrał zgłoszenie o zaginięciu 10-letniej dziewczynki. W akcję poszukiwawczą oprócz policjantów różnych pionów włączyły się również inne służby a także dziennikarze. Dzięki działaniom wszystkich służb oraz publikacji wizerunku zaginionej w mediach dziewczynka cała i zdrowa wróciła do domu.

19 marca br. tuż po godzinie 19.00 Komenda Powiatowa Policji w Oświęcimiu została powiadomiona przez mieszkankę Oświęcimia o zaginięciu jej 10-letniej córki. Z relacji matki wynikało, że dziewczynka zniknęła z jej oczu w rejonie terenów zielonych przy ulicy Nojego w Oświęcimiu, tuż po wyjściu z gabinetu psychologicznego. Po ustaleniu szczegółów oraz osób i miejsc w których dziecko mogło przebywać policjanci wydziału kryminalnego natychmiast podjęli działania. Funkcjonariusze sukcesywnie sprawdzali ustalone adresy koleżanek i kolegów, a także rodziny. Z kolei policjanci pionu prewencji i ruchu drogowego oraz strażacy wszczęli penetrację miasta. O prowadzonych poszukiwaniach zostały powiadomione media. Do akcji poszukiwawczej włączyli się strażacy ochotnicy z Grupy Poszukiwawczo Ratowniczej OSP Kęty wraz z psami. W drodze do Oświęcimia była już Grupa Poszukiwawczo Ratownicza z Jastrzębia Zdroju również z psami. Do poszukiwań włączyli się także dziennikarze oraz żołnierze z 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej, a także wielu mieszkańców Oświęcimia.

O godzinie 21.20 do oficera dyżurnego zadzwoniła ekspedientka jednego z oświęcimskich sklepów informując, że widziała opisywaną dziewczynkę pod opieką kobiety z dalszej rodziny. Policjanci udali się do miejsca zamieszkania tej kobiety, gdzie faktycznie znajdowała się 10-latka.

Bardzo dziękujemy wszystkim osobom, które bezinteresownie przyłączyły się do poszukiwań dziewczynki. Podziękowania należą się ekspedientce, która dostrzegła dziecko i powiadomiła Policję. Szczególne podziękowania przekazujemy dziennikarzom za szybką publikację komunikatu oraz internautom za przesyłanie informacji swoim znajomym, poprzez co informacja o poszukiwaniach dziecka błyskawicznie dotarła wielu osób.

(KWP w Krakowie / mg)